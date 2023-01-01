Сьогодні на Волині прощатимуться із Героєм Миколою Харківцем

Сьогодні на Волині прощатимуться із Героєм Миколою Харківцем
Сьогодні, 20 жовтня, на Волині прощатимуться з Героєм Миколою Харківцем.

Про це повідомили у Ратнівській громаді.

"Сьогодні, 20 жовтня, о 12.00 вдома загиблого Миколи Харківця. Священник Сергій відслужить заупокійну літію, далі тіло повезуть до храму Різдва Пресвятої Богородиці, в якому відбудеться чин поховання. Далі - на кладовище села Шменьки, де і поховають захисника", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що під час бойових дій загинув солдат Харківець Микола Сергійович, 1974 року народження, житель села Здомишель.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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