Сьогодні на Волині прощатимуться із Героєм Миколою Харківцем
Сьогодні, 10:44
Сьогодні, 20 жовтня, на Волині прощатимуться з Героєм Миколою Харківцем.
Про це повідомили у Ратнівській громаді.
"Сьогодні, 20 жовтня, о 12.00 вдома загиблого Миколи Харківця. Священник Сергій відслужить заупокійну літію, далі тіло повезуть до храму Різдва Пресвятої Богородиці, в якому відбудеться чин поховання. Далі - на кладовище села Шменьки, де і поховають захисника", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що під час бойових дій загинув солдат Харківець Микола Сергійович, 1974 року народження, житель села Здомишель.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Ратнівській громаді.
"Сьогодні, 20 жовтня, о 12.00 вдома загиблого Миколи Харківця. Священник Сергій відслужить заупокійну літію, далі тіло повезуть до храму Різдва Пресвятої Богородиці, в якому відбудеться чин поховання. Далі - на кладовище села Шменьки, де і поховають захисника", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що під час бойових дій загинув солдат Харківець Микола Сергійович, 1974 року народження, житель села Здомишель.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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