Сьогодні на Волині прощатимуться із Героєм Миколою Харківцем

Миколою Харківцем.



Про це повідомили у Ратнівській громаді.



"Сьогодні, 20 жовтня, о 12.00 вдома загиблого Миколи Харківця. Священник Сергій відслужить заупокійну літію, далі тіло повезуть до храму Різдва Пресвятої Богородиці, в якому відбудеться чин поховання. Далі - на кладовище села Шменьки, де і поховають захисника", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що під час бойових дій



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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