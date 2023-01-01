У Луцьку презентували соціальний фотопроєкт для переселенців «Очі – дзеркало душі»

У Луцьку відбулась презентація фотопроєкту «Очі – дзеркало душі».Проєкт зініційований благодійним фондом «Рокада» та реалізовується за підтримки UNHCR Ukraine - Aгентство ООН у справах біженців в Україні.Основна мета – увага населення до проблем внутрішньо переміщених осіб, а також для здійснення психотерапії через роботу зі світлинами.Соціальна працівниця БФ «Рокада»розповіла, що благодійний фонд є виконавчим партнером управління верховного комісаріату ООН у справах біженців, і опікується внутрішньо переміщеними особами, які проживають на території Волинської області. На сьогодні нараховується 19 прихистків, де проживає близько 1000 переселенців. Одна з частин роботи фонду – це соціальні інтеграційні проєкти.Луцький фотограф Роман Невестенко-Домбровський зізнався, що це був один із найскладніших його проєктів, який змусив дещо змінити світогляд.На мольбертах було представлено 19 фото, які символізують 19 прихистків для ВПО. Автор зауважує, що відібрати 19 світлин з-поміж 1000 інших було надзвичайно складно.Переселенка, яка приїхала із Краматорська розповіла, що Луцьк зустрів її з сім’єю дуже привітно:Виставка триватиме ще два тижні в бібліотеці імені, а після її завершення організатори передадуть усі фото переселенцям.Наталка Харчук