У Луцьку презентували соціальний фотопроєкт для переселенців «Очі – дзеркало душі»
Сьогодні, 11:00
У Луцьку відбулась презентація фотопроєкту «Очі – дзеркало душі».
Проєкт зініційований благодійним фондом «Рокада» та реалізовується за підтримки UNHCR Ukraine - Aгентство ООН у справах біженців в Україні.
Основна мета – увага населення до проблем внутрішньо переміщених осіб, а також для здійснення психотерапії через роботу зі світлинами.
Соціальна працівниця БФ «Рокада» Олена Кузьмич розповіла, що благодійний фонд є виконавчим партнером управління верховного комісаріату ООН у справах біженців, і опікується внутрішньо переміщеними особами, які проживають на території Волинської області. На сьогодні нараховується 19 прихистків, де проживає близько 1000 переселенців. Одна з частин роботи фонду – це соціальні інтеграційні проєкти.
«Цей фотопроєкт ми розпочали ще влітку разом з фотографом Романом Невестенко-Домбровським. Втікаючи від війни зі своїх домівок, люди не думали про те, що потрібно взяти із собою фотоальбом, брали лише найнеобхідніше. Ми захотіли зафільмувати їхне перебування тут, на Волині. За півтора року в житті кожного щось змінилося: народилися дітки, чимало жінок зараз при надії, в когось з’явилися зморшки та сивина. Загалом у нашому проєкті взяло участь 300 осіб. Наша фотовиставка про віру в майбутнє, про життя, про те що вихід є завжди», - каже Олена Кузьмич.
Луцький фотограф Роман Невестенко-Домбровський зізнався, що це був один із найскладніших його проєктів, який змусив дещо змінити світогляд.
«Коли розпочинав працювати над цією ідеєю, я навіть і не підозрював, скільки переселенців сьогодні проживають на Волині. Вони змінили своє життя кардинально і їм потрібна підтримка. Кожна людина – це окрема історія. Як фотограф, я досить цинічна людина. Мушу ставити бар’єр, коли працюю з людьми, але багато історій мене зачепили», - розповів він.
На мольбертах було представлено 19 фото, які символізують 19 прихистків для ВПО. Автор зауважує, що відібрати 19 світлин з-поміж 1000 інших було надзвичайно складно.
Переселенка Валерія Амерова, яка приїхала із Краматорська розповіла, що Луцьк зустрів її з сім’єю дуже привітно:
«Приємно те, що у нас залишиться пам'ять про Луцьк, і у вас залишиться пам'ять про нас. У Луцьку комфортно, ніби як вдома. Після перемоги дуже хочу повернутися на свою батьківщину. На жаль, я не встигла потрапити на фотосесію, але моя товаришка з Харкова сфотографувалася, її фотографія тут є».
Виставка триватиме ще два тижні в бібліотеці імені Олени Пчілки, а після її завершення організатори передадуть усі фото переселенцям.
Автор: Наталка Харчук
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Проєкт зініційований благодійним фондом «Рокада» та реалізовується за підтримки UNHCR Ukraine - Aгентство ООН у справах біженців в Україні.
Основна мета – увага населення до проблем внутрішньо переміщених осіб, а також для здійснення психотерапії через роботу зі світлинами.
Соціальна працівниця БФ «Рокада» Олена Кузьмич розповіла, що благодійний фонд є виконавчим партнером управління верховного комісаріату ООН у справах біженців, і опікується внутрішньо переміщеними особами, які проживають на території Волинської області. На сьогодні нараховується 19 прихистків, де проживає близько 1000 переселенців. Одна з частин роботи фонду – це соціальні інтеграційні проєкти.
«Цей фотопроєкт ми розпочали ще влітку разом з фотографом Романом Невестенко-Домбровським. Втікаючи від війни зі своїх домівок, люди не думали про те, що потрібно взяти із собою фотоальбом, брали лише найнеобхідніше. Ми захотіли зафільмувати їхне перебування тут, на Волині. За півтора року в житті кожного щось змінилося: народилися дітки, чимало жінок зараз при надії, в когось з’явилися зморшки та сивина. Загалом у нашому проєкті взяло участь 300 осіб. Наша фотовиставка про віру в майбутнє, про життя, про те що вихід є завжди», - каже Олена Кузьмич.
Луцький фотограф Роман Невестенко-Домбровський зізнався, що це був один із найскладніших його проєктів, який змусив дещо змінити світогляд.
«Коли розпочинав працювати над цією ідеєю, я навіть і не підозрював, скільки переселенців сьогодні проживають на Волині. Вони змінили своє життя кардинально і їм потрібна підтримка. Кожна людина – це окрема історія. Як фотограф, я досить цинічна людина. Мушу ставити бар’єр, коли працюю з людьми, але багато історій мене зачепили», - розповів він.
На мольбертах було представлено 19 фото, які символізують 19 прихистків для ВПО. Автор зауважує, що відібрати 19 світлин з-поміж 1000 інших було надзвичайно складно.
Переселенка Валерія Амерова, яка приїхала із Краматорська розповіла, що Луцьк зустрів її з сім’єю дуже привітно:
«Приємно те, що у нас залишиться пам'ять про Луцьк, і у вас залишиться пам'ять про нас. У Луцьку комфортно, ніби як вдома. Після перемоги дуже хочу повернутися на свою батьківщину. На жаль, я не встигла потрапити на фотосесію, але моя товаришка з Харкова сфотографувалася, її фотографія тут є».
Виставка триватиме ще два тижні в бібліотеці імені Олени Пчілки, а після її завершення організатори передадуть усі фото переселенцям.
Автор: Наталка Харчук
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