Психологічна допомога та фізична реабілітація воїнів: як це працює в Луцьку

Психологічна допомога та фізична реабілітація воїнів: як це працює в Луцьку
У Луцькому центрі реабілітації учасників бойових дій безкоштовну реабілітацією проходять військові та цивільні пацієнти з різних регіонів України.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.

У медичному центрі реабілітації учасників бойових дій, що на Волині щодня обслуговуються до 350 людей. З них 50-60% – військовослужбовці.

У закладі проводять як амбулаторне, так і стаціонарне лікування. На сьогодні у центрі є 22 ліжко-місця для стаціонарної реабілітації пацієнтів. У центрі її надає мультидисциплінарна команда, яка складається з близько 10-ти фахівців: лікаря фізичної і реабілітаційної медицини, фізичних терапевтів, ерготерапевтів, команди психологічно-психіатричної підтримки та лікування, консультантів неврологів, травматологів та при потребі ортезиста й протезиста.

«Надання послуг реабілітації передбачає роботу безпосередньо цієї мультидисциплінарної команди над пацієнтом, складання індивідуального плану реабілітації та робота терміном від 14-ти днів до місяця. Кожному пацієнту план складається індивідуально, тому реабілітація може тривати і більше місяця», – зазначила завідувач відділення реабілітації Альона Черкавська.

Стаціонарна реабілітація передбачає у день заняття від 3-ох годин і більше. Водночас амбулаторна – близько 2,5 годин.

У закладі перевага надається військовослужбовцям. Однак, цивільні пацієнти також можуть отримати реабілітаційну допомогу.

Центр уклав договір з НСЗУ, тому всі консультації і повноцінна реабілітація для цивільних і військових тут є безкоштовною. Для цього пацієнти повинні мати направлення від сімейного лікаря на консультацію до вузького спеціаліста: травматолога або невролога. Важливо, що для військовослужбовців направлення повинно бути тільки з військового госпіталю або з військової частини.

Окрім консультацій спеціалістів, у центрі можна отримати послуги: водолікування у вигляді перлинних, гідромасажних, автоматичних та індивідуальних ванн, душів Шарко і циркулярних, заняття ЛФК в басейні, а також реабілітаційні заходи у вигляді масажу, кінезотерапії, заняття на тренажерах, індивідуальної і групової лікувальної гімнастики, галотерапії (соляна шахта).

Також у закладі фахівці надають психологічну допомогу.

«Кабінети психологічної підтримки передбачені для індивідуальних консультацій, тобто кожен, хто приходить реабілітацію у нашому закладі має першу обов’язкову консультацію, а далі спільно з пацієнтом приймаємо рішення наскільки є необхідність подальшої роботи, – розповіла психолог Любов Казмірчук. – Звичайно, наразі в плані психологічної підтримки, основні наші зусилля зосереджені на допомозі військовим, ветеранам, їхнім родинам, сім’ям загиблих та рідним зниклих безвісти».

До слова, у центрі реабілітації надають допомогу пацієнтам з усієї України.

«Ось сьогодні поступають пацієнти з Івано-Франківська та Чернівців, завтра будуть уже з Києва і Харкова, – каже завідувач відділення реабілітації. – Про наш реабілітаційний центр чують і знають напевно через інтернет. Але основне – це порада пацієнтів, які були у нас і досягли завдяки нашій роботі хороших результатів. Тому що наша ціль – це поставити людей на ноги та пристосувати до життя».


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Теги: реабілітація, військові
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