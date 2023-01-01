«Пункти незламності» відтепер можна знайти у «Дії»





Про це Денис Шмигаль.



"Сьогодні для українців запрацювала нова послуга. У "Дії" відтепер можна знайти найближчий до себе "Пункт незламності", подивитися графік роботи та зручності, прокласти маршрут. Це дасть змогу людям, у разі потреби, отримати доступ до світла, тепла, води чи інтернету", - йдеться в повідомленні.



Шмигаль зазначив, що мапу можна завантажити, і вона буде доступна навіть офлайн, якщо зникне електроенергія та зв'язок.



Послуга запрацювала для всіх областей, окрім Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської з міркувань безпеки.



Нагадаємо, що з 1 жовтня



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пункти незламності вже є в застосунку "Дія".Про це повідомив прем'єр-міністр України"Сьогодні для українців запрацювала нова послуга. У "Дії" відтепер можна знайти найближчий до себе "Пункт незламності", подивитися графік роботи та зручності, прокласти маршрут. Це дасть змогу людям, у разі потреби, отримати доступ до світла, тепла, води чи інтернету", - йдеться в повідомленні.Шмигаль зазначив, що мапу можна завантажити, і вона буде доступна навіть офлайн, якщо зникне електроенергія та зв'язок.Послуга запрацювала для всіх областей, окрім Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської з міркувань безпеки.Нагадаємо, що з 1 жовтня на Волині запрацювали "пункти незламності" . Загалом в області їх налічується 361.

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