«Пункти незламності» відтепер можна знайти у «Дії»

«Пункти незламності» відтепер можна знайти у «Дії»
Пункти незламності вже є в застосунку "Дія".

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні для українців запрацювала нова послуга. У "Дії" відтепер можна знайти найближчий до себе "Пункт незламності", подивитися графік роботи та зручності, прокласти маршрут. Це дасть змогу людям, у разі потреби, отримати доступ до світла, тепла, води чи інтернету", - йдеться в повідомленні.

Шмигаль зазначив, що мапу можна завантажити, і вона буде доступна навіть офлайн, якщо зникне електроенергія та зв'язок.

Послуга запрацювала для всіх областей, окрім Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської з міркувань безпеки.

Нагадаємо, що з 1 жовтня на Волині запрацювали "пункти незламності". Загалом в області їх налічується 361.

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