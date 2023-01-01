«Пункти незламності» відтепер можна знайти у «Дії»
Сьогодні, 12:15
Пункти незламності вже є в застосунку "Дія".
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Сьогодні для українців запрацювала нова послуга. У "Дії" відтепер можна знайти найближчий до себе "Пункт незламності", подивитися графік роботи та зручності, прокласти маршрут. Це дасть змогу людям, у разі потреби, отримати доступ до світла, тепла, води чи інтернету", - йдеться в повідомленні.
Шмигаль зазначив, що мапу можна завантажити, і вона буде доступна навіть офлайн, якщо зникне електроенергія та зв'язок.
Послуга запрацювала для всіх областей, окрім Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської з міркувань безпеки.
Нагадаємо, що з 1 жовтня на Волині запрацювали "пункти незламності". Загалом в області їх налічується 361.
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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Сьогодні для українців запрацювала нова послуга. У "Дії" відтепер можна знайти найближчий до себе "Пункт незламності", подивитися графік роботи та зручності, прокласти маршрут. Це дасть змогу людям, у разі потреби, отримати доступ до світла, тепла, води чи інтернету", - йдеться в повідомленні.
Шмигаль зазначив, що мапу можна завантажити, і вона буде доступна навіть офлайн, якщо зникне електроенергія та зв'язок.
Послуга запрацювала для всіх областей, окрім Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської з міркувань безпеки.
Нагадаємо, що з 1 жовтня на Волині запрацювали "пункти незламності". Загалом в області їх налічується 361.
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