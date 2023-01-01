СБУ назвала слідчого, який фабрикував справу Тайри

СБУ назвала слідчого, який фабрикував справу Тайри
Підозру від СБУ отримав днрівський слідчий, який фабрикував справу проти парамедикині Тайри (на головному фото).

Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.

Так званий «слідчий» окупаційної «генпрокуратури рф» в Донецьку Нікіта Царенко намагався пришити розстрільну статтю парамедикині Юлії Паєвській з позивним Тайра. Після її викрадення у Маріуполі Царенко ініціював проти неї кримінальне провадження.
СБУ назвала слідчого, який фабрикував справу Тайри

На переконання цього «слідчого», Тайра намагалася «здійснити насильну зміну конституційного ладу в днр шляхом надання меддопомоги пораненим та сприяння в евакуації дітей і жінок із зон бойових дій».
СБУ назвала слідчого, який фабрикував справу Тайри

Царенко — житель Харкова, який після здобуття юридичної освіти, виїхав до тимчасово окупованої Донецької області, де почав співпрацювати із росіянами. Тепер він має підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану від СБУ.
СБУ назвала слідчого, який фабрикував справу Тайри

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Теги: зрадники, СБУ
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