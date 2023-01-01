СБУ назвала слідчого, який фабрикував справу Тайри
Сьогодні, 12:33
Підозру від СБУ отримав днрівський слідчий, який фабрикував справу проти парамедикині Тайри (на головному фото).
Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
Так званий «слідчий» окупаційної «генпрокуратури рф» в Донецьку Нікіта Царенко намагався пришити розстрільну статтю парамедикині Юлії Паєвській з позивним Тайра. Після її викрадення у Маріуполі Царенко ініціював проти неї кримінальне провадження.
На переконання цього «слідчого», Тайра намагалася «здійснити насильну зміну конституційного ладу в днр шляхом надання меддопомоги пораненим та сприяння в евакуації дітей і жінок із зон бойових дій».
Царенко — житель Харкова, який після здобуття юридичної освіти, виїхав до тимчасово окупованої Донецької області, де почав співпрацювати із росіянами. Тепер він має підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану від СБУ.
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Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
Так званий «слідчий» окупаційної «генпрокуратури рф» в Донецьку Нікіта Царенко намагався пришити розстрільну статтю парамедикині Юлії Паєвській з позивним Тайра. Після її викрадення у Маріуполі Царенко ініціював проти неї кримінальне провадження.
На переконання цього «слідчого», Тайра намагалася «здійснити насильну зміну конституційного ладу в днр шляхом надання меддопомоги пораненим та сприяння в евакуації дітей і жінок із зон бойових дій».
Царенко — житель Харкова, який після здобуття юридичної освіти, виїхав до тимчасово окупованої Донецької області, де почав співпрацювати із росіянами. Тепер він має підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану від СБУ.
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