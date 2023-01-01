СБУ назвала слідчого, який фабрикував справу Тайри

Підозру від СБУ отримав днрівський слідчий, який фабрикував справу проти парамедикині).Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.Так званий «слідчий» окупаційної «генпрокуратури рф» в Донецькунамагався пришити розстрільну статтю парамедикиніз позивним Тайра. Після її викрадення у Маріуполі Царенко ініціював проти неї кримінальне провадження.На переконання цього «слідчого», Тайра намагалася «здійснити насильну зміну конституційного ладу в днр шляхом надання меддопомоги пораненим та сприяння в евакуації дітей і жінок із зон бойових дій».Царенко — житель Харкова, який після здобуття юридичної освіти, виїхав до тимчасово окупованої Донецької області, де почав співпрацювати із росіянами. Тепер він має підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану від СБУ.