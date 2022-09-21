На Волині неповнолітній водій намагався відкупитись від патрульних за 1000 гривень

На Волині неповнолітній водій намагався відкупитись від патрульних за 1000 гривень
Неповнолітній керманич намагався відкупитися від патрульних у Ковелі.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Днями поліцейські зупинили транспортний засіб марки Mercedes на вулиці Шевченка, що у місті Ковелі, через те, що його керманич не виконав вимогу дорожнього знаку 5.16 "Напрямки руху по смугах". Під час спілкування із водієм інспектори встановили, що він ніколи не отримував посвідчення водія та є неповнолітнім, адже йому тільки 17 років.

Проте, хлопець намагався уникнути відповідальності, та почав неодноразово пропонувати поліцейським неправомірну вигоду.

Патрульні попередили його, що такі діють можуть тягнути за собою кримінальну відповідальність. Але порушника це не зупинило, і він поклав до службового авто грошові кошти у сумі 1 000 гривень.

Охоронці порядку одразу ж викликали слідчо-оперативну групу та склали кілька адміністративних матеріалів за вчинені правопорушення.

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Теги: Ковель, водій, патрульні
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