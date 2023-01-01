На Волині відкрили пам'ятні дошки загиблим Героям Олександру Євстурову та Миколі Мельнику. ФОТО

На Волині відкрили пам'ятні дошки загиблим Героям Олександру Євстурову та Миколі Мельнику. ФОТО
У Крижівці відкрили пам'ятні дошки загиблим Героям Олександру Євстурову та Миколі Мельнику.

Про це повідомили у Рожищенській міській раді.

На фасаді Крижівського ліцею відкрили дві пам'ятні дошки - випускникам школи Олександру Євстурову та Миколі Мельнику, котрі поклали життя на захист Батьківщини.

За офіційними даними захисник України, доброволець Микола Мельник, 1970 року народження, загинув 12 серпня 2022 року під час ворожого обстрілу в районі населеного пункту Веселе Донецької області. Місце свого останнього спочинку у селі Вишеньки, де проживав з сім'єю, загиблий Герой знайшов лише 20 жовтня, адже перебував у списках зниклих безвісти.

Удвічі молодший, 24-річний захисник України Олександр Євстуров загинув 10 січня 2023 року внаслідок військових дій від вибухів та осколків поблизу населеного пункту Торське Краматорського району Донецької області.

Обох загиблих Героїв односельці згадують як товариських, добрих, відповідальних, а ще, щонайголовніше, щирих патріотів своєї рідної землі. Адже обоє працювали за кордоном і обоє за власними переконаннями стали на захист України зі зброєю в руках.

Присутні, схиливши голови в хвилині мовчання, віддали данину шани світлій пам’яті загиблих земляків Олександра Євстурова та Миколи Мельника та поклали квіти до пам'ятних дошок.
На Волині відкрили пам'ятні дошки загиблим Героям Олександру Євстурову та Миколі Мельнику. ФОТО

Тепер Герої щоденно будуть зустрічати і проводжати поглядом учнів ліцею, вчителів та батьків і нагадуватимуть кожному з нас, яка висока ціна української незалежності.
На Волині відкрили пам'ятні дошки загиблим Героям Олександру Євстурову та Миколі Мельнику. ФОТО
На Волині відкрили пам'ятні дошки загиблим Героям Олександру Євстурову та Миколі Мельнику. ФОТО
На Волині відкрили пам'ятні дошки загиблим Героям Олександру Євстурову та Миколі Мельнику. ФОТО
На Волині відкрили пам'ятні дошки загиблим Героям Олександру Євстурову та Миколі Мельнику. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Рожище, пам'ятні дошки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Працівники луцького терцентру привезли та покинули хворого в закинутій хаті без дверей. ФОТО. ВІДЕО
У Раді не вистачило голосів за те, щоб забрати військовий ПДФО у громад
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
24-річний мешканець Дніпропетровщини організовував на Волині місця розпусти
Сьогодні, 13:24
У Луцькраді – два нові депутати
Сьогодні, 13:20
На Волині відкрили пам'ятні дошки загиблим Героям Олександру Євстурову та Миколі Мельнику. ФОТО
Сьогодні, 13:18
Омбудсмен зустрівся з родинами полонених із Волині: про що говорили
Сьогодні, 13:05
На Волині неповнолітній водій намагався відкупитись від патрульних за 1000 гривень
Сьогодні, 12:51
Схожі новини
Волинянин дізнався, що «очолює» осередок забороненої партії. ВІДЕО Волинянин дізнався, що «очолює» осередок забороненої партії. ВІДЕО
04 жовтень, 23:17
У лікарні на Волині хочуть закрити два відділення і скоротити 50 працівників. ВІДЕО У лікарні на Волині хочуть закрити два відділення і скоротити 50 працівників. ВІДЕО
31 серпень, 02:17
На Волині 14-річного хлопця вдарило струмом: збирають кошти на операцію На Волині 14-річного хлопця вдарило струмом: збирають кошти на операцію
15 серпень, 16:33
На честь загиблого воїна з Волині назвали вулицю у його рідному місті. ВІДЕО На честь загиблого воїна з Волині назвали вулицю у його рідному місті. ВІДЕО
11 серпень, 06:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Перейменованому на честь енкаведиста селу на Волині повернуть історичну назву
Сьогодні, 14:44
 0
Поліцейські розвозять хліб жителям Авдіївки, яку стирають з лиця землі
Сьогодні, 14:29
 0
АМКУ дозволив продати Гнідавський цукрозавод
Сьогодні, 14:16
 0
Вологий корм для собак супер-преміум класу*
Сьогодні, 14:10
 0
На Півночі України проти ворога встановили понад 500 тисяч протитанкових мін, – Наєв
Сьогодні, 14:00
 0
Медіа
відео
1/8