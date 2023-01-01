На Волині відкрили пам'ятні дошки загиблим Героям Олександру Євстурову та Миколі Мельнику. ФОТО

Олександру Євстурову та Миколі Мельнику.



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На фасаді Крижівського ліцею відкрили дві пам'ятні дошки - випускникам школи Олександру Євстурову та Миколі Мельнику, котрі поклали життя на захист Батьківщини.



За офіційними даними захисник України, доброволець Микола Мельник, 1970 року народження, загинув 12 серпня 2022 року під час ворожого обстрілу в районі населеного пункту Веселе Донецької області. Місце свого останнього спочинку у селі Вишеньки, де проживав з сім'єю, загиблий Герой знайшов лише 20 жовтня, адже перебував у списках зниклих безвісти.



Удвічі молодший, 24-річний захисник України Олександр Євстуров загинув 10 січня 2023 року внаслідок військових дій від вибухів та осколків поблизу населеного пункту Торське Краматорського району Донецької області.



Обох загиблих Героїв односельці згадують як товариських, добрих, відповідальних, а ще, щонайголовніше, щирих патріотів своєї рідної землі. Адже обоє працювали за кордоном і обоє за власними переконаннями стали на захист України зі зброєю в руках.



Присутні, схиливши голови в хвилині мовчання, віддали данину шани світлій пам’яті загиблих земляків Олександра Євстурова та Миколи Мельника та поклали квіти до пам'ятних дошок.



Тепер Герої щоденно будуть зустрічати і проводжати поглядом учнів ліцею, вчителів та батьків і нагадуватимуть кожному з нас, яка висока ціна української незалежності.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Крижівці відкрили пам'ятні дошки загиблим Героямтау.Про це повідомили у Рожищенській міській раді.На фасаді Крижівського ліцею відкрили дві пам'ятні дошки - випускникам школи Олександру Євстурову та Миколі Мельнику, котрі поклали життя на захист Батьківщини.За офіційними даними захисник України, доброволець Микола Мельник, 1970 року народження, загинув 12 серпня 2022 року під час ворожого обстрілу в районі населеного пункту Веселе Донецької області. Місце свого останнього спочинку у селі Вишеньки, де проживав з сім'єю, загиблий Герой знайшов лише 20 жовтня, адже перебував у списках зниклих безвісти.Удвічі молодший, 24-річний захисник України Олександр Євстуров загинув 10 січня 2023 року внаслідок військових дій від вибухів та осколків поблизу населеного пункту Торське Краматорського району Донецької області.Обох загиблих Героїв односельці згадують як товариських, добрих, відповідальних, а ще, щонайголовніше, щирих патріотів своєї рідної землі. Адже обоє працювали за кордоном і обоє за власними переконаннями стали на захист України зі зброєю в руках.Присутні, схиливши голови в хвилині мовчання, віддали данину шани світлій пам’яті загиблих земляків Олександра Євстурова та Миколи Мельника та поклали квіти до пам'ятних дошок.Тепер Герої щоденно будуть зустрічати і проводжати поглядом учнів ліцею, вчителів та батьків і нагадуватимуть кожному з нас, яка висока ціна української незалежності.

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