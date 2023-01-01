24-річний мешканець Дніпропетровщини організовував на Волині місця розпусти
Сьогодні, 13:24
Перед судом постане звідник, який організовував на Волині місця розпусти.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Викрили та припинили протизаконну діяльність співробітники управління міграційної поліції ГУНП спільно зі слідчими Луцького районного управління поліції за процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури.
24-річний мешканець Дніпропетровської області приїжджав на терени Волині та організовував діяльність місць розпусти, що «спеціалізувались» на наданні сексуальних послуг. За них клієнти платили близько 4 тисяч гривень.
Поліцейські задокументували три факти звідництва та утримання місць розпусти.
Слідчі оголосили звіднику про підозру за ст. 302 Кримінального кодексу України. Мова йде про створення або утримання місць розпусти і звідництво з метою наживи. Наразі досудове розслідування у справі завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Викрили та припинили протизаконну діяльність співробітники управління міграційної поліції ГУНП спільно зі слідчими Луцького районного управління поліції за процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури.
24-річний мешканець Дніпропетровської області приїжджав на терени Волині та організовував діяльність місць розпусти, що «спеціалізувались» на наданні сексуальних послуг. За них клієнти платили близько 4 тисяч гривень.
Поліцейські задокументували три факти звідництва та утримання місць розпусти.
Слідчі оголосили звіднику про підозру за ст. 302 Кримінального кодексу України. Мова йде про створення або утримання місць розпусти і звідництво з метою наживи. Наразі досудове розслідування у справі завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.
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