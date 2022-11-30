У Луцькраді – два нові депутати

У Луцькраді – два нові депутати
До складу Луцької міськради потраплять двоє нових депутатів від різних політичних сил.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Луцького тервиборчкому, пише Конкурент.

«На порядку денному два питання – про припинення повноважень депутата за особистою заявою та визнання депутатом наступного за черговістю кандидата і про відкликання депутата за народною ініціативою і також призначення нового посадовця, який іде наступним за списком наступного за списком» – зазначила голова комісії Марія Парфенюк.

До комісії надійшло рішення сесії міської ради від 28 червня 2023 року №46.106 про дострокове припинення повноважень депутата Юрія Моклиці. Нагадаємо, що Моклиця зараз проходить службу в Збройних силах України, офіційно склав депутатський мандат.

Також комісія отримала заяву від наступного за списком обранця від партії «Європейська солідарність» після Моклиці, який мав би зайняти його місце у міськраді, – Артема Запотоцького про відмову від мандата депутата Луцької міськради, адже той вже є депутатом Волинської обласної ради. Третьою у списку була Алла Бабула, яка й, за результатами голосування членів комісії, стала новою депутаткою замість Юрія Моклиці.

Алла Бабула – народилася у 1969 році, здобула вищу освіту, педагогиня, призерка Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року», підприємиця, ексголова профспілкової організації ЗОШ с. Липини.
У Луцькраді – два нові депутати

Крім того, Луцька міська ТВК отримала рішення політичної ради політичної партії «Слуга народу» від 13 липня 2023 року про відкликання депутата Андрія Костенка. Раніше повідомлялося, що цього депутата відкликають через численні пропуски засідань сесії міської ради. Наступним за списком депутатом у списку йде Максим Воскресенський, якого комісія в результаті свого голосування і ввела наступним депутатом у Луцькраду.

Максим Воскресенський – громадянин України, освіта вища, проживає у місті Луцьк, судимість відсутня.
У Луцькраді – два нові депутати

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Теги: депутати, Луцьк
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