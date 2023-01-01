Вони боронять Незалежність: обличчя волинських бійців на фронті

Вони боронять Незалежність: обличчя волинських бійців на фронті
Військовослужбовці волинської 100-ї бригади територіальної оборони продовжують захищати незалежність України.

Про це у фейсбуці повідомляє волинська бригада ТРО.

Бійці першої стрілецької роти Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони продовжують надійно утримувати позиції на сході України.

«Ворог не має жодних шансів на успіх, коли за справу беруться волинські тероборонівці!» - йдеться у повідомленні.
Вони боронять Незалежність: обличчя волинських бійців на фронті
Вони боронять Незалежність: обличчя волинських бійців на фронті
Вони боронять Незалежність: обличчя волинських бійців на фронті
Вони боронять Незалежність: обличчя волинських бійців на фронті
Вони боронять Незалежність: обличчя волинських бійців на фронті
Вони боронять Незалежність: обличчя волинських бійців на фронті
Вони боронять Незалежність: обличчя волинських бійців на фронті
Вони боронять Незалежність: обличчя волинських бійців на фронті
Вони боронять Незалежність: обличчя волинських бійців на фронті
Вони боронять Незалежність: обличчя волинських бійців на фронті
Вони боронять Незалежність: обличчя волинських бійців на фронті


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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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