Вони боронять Незалежність: обличчя волинських бійців на фронті





Про це у фейсбуці повідомляє волинська бригада ТРО.



Бійці першої стрілецької роти Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони продовжують надійно утримувати позиції на сході України.



«Ворог не має жодних шансів на успіх, коли за справу беруться волинські тероборонівці!» - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці волинської 100-ї бригади територіальної оборони продовжують захищати незалежність України.Про це у фейсбуці повідомляє волинська бригада ТРО.Бійці першої стрілецької роти Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони продовжують надійно утримувати позиції на сході України.«Ворог не має жодних шансів на успіх, коли за справу беруться волинські тероборонівці!» - йдеться у повідомленні.

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