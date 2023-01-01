На Півночі України проти ворога встановили понад 500 тисяч протитанкових мін, – Наєв

На Півночі України проти ворога встановили понад 500 тисяч протитанкових мін, – Наєв
На півночі України на основних напрямках імовірного наступу противника з червня 2022 року і дотепер встановлено понад 500 тисяч протитанкових мін - в 16 разів більше, ніж у червні 2022 року.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив командувач ОСУВ «Північ» генерал-лейтенант Сергій Наєв.

«У рамках проведення стабілізаційної операції проведено інженерне обладнання рубежів оборони, яке містить фортифікаційне обладнання та систему інженерних загороджень. На сьогодні тривають заходи щодо удосконалення фортифікаційного обладнання рубежів оборони, а також обслуговування і нарощення інженерних загороджень. На основних напрямках імовірного наступу противника з червня 2022 року дотепер встановлено понад 500 тисяч протитанкових мін. Зокрема, протитанкові мінні поля, протитанкові групи мін, комплекти протипіхотних вибухових пристроїв, фугасів, мінованих завалів тощо. Щільність мінно-вибухових загороджень у нашій смузі відповідальності збільшено в 16 разів», - повідомив Наєв.

Також, за його словами, встановлені невибухові загородження та об’єкти транспортної інфраструктури, зокрема, йдеться про мости, дороги тощо. Тривають роботи і над фортифікаційним обладнанням позицій силами місцевих органів влади.

«Ми разом створюємо такі умови, щоб державний кордон України у Північній операційній зоні був повністю непрохідний для ворожих сил. За тісної взаємодії з головами військових адміністрацій будуємо військові інженерно-технічні i фортифікаційні споруди. Встановлюємо додаткові камери спостереження. Робота в цьому напрямі триває цілодобово», - розповів командувач.

Наєв також зазначив, що наразі організовано постійну взаємодію з військовими адміністраціями стосовно забезпечення захисту об'єктів критичної інфраструктури в результаті встановлення додаткового фортифікаційного обладнання, а також збільшення кількості мобільних вогневих груп протиповітряної оборони.


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Теги: Росія, Україна, війна
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