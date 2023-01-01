На Півночі України проти ворога встановили понад 500 тисяч протитанкових мін, – Наєв





Про це в інтерв’ю Сергій Наєв.



«У рамках проведення стабілізаційної операції проведено інженерне обладнання рубежів оборони, яке містить фортифікаційне обладнання та систему інженерних загороджень. На сьогодні тривають заходи щодо удосконалення фортифікаційного обладнання рубежів оборони, а також обслуговування і нарощення інженерних загороджень. На основних напрямках імовірного наступу противника з червня 2022 року дотепер встановлено понад 500 тисяч протитанкових мін. Зокрема, протитанкові мінні поля, протитанкові групи мін, комплекти протипіхотних вибухових пристроїв, фугасів, мінованих завалів тощо. Щільність мінно-вибухових загороджень у нашій смузі відповідальності збільшено в 16 разів», - повідомив Наєв.



Також, за його словами, встановлені невибухові загородження та об’єкти транспортної інфраструктури, зокрема, йдеться про мости, дороги тощо. Тривають роботи і над фортифікаційним обладнанням позицій силами місцевих органів влади.



«Ми разом створюємо такі умови, щоб державний кордон України у Північній операційній зоні був повністю непрохідний для ворожих сил. За тісної взаємодії з головами військових адміністрацій будуємо військові інженерно-технічні i фортифікаційні споруди. Встановлюємо додаткові камери спостереження. Робота в цьому напрямі триває цілодобово», - розповів командувач.



Наєв також зазначив, що наразі організовано постійну взаємодію з військовими адміністраціями стосовно забезпечення захисту об'єктів критичної інфраструктури в результаті встановлення додаткового фортифікаційного обладнання, а також збільшення кількості мобільних вогневих груп протиповітряної оборони.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На півночі України на основних напрямках імовірного наступу противника з червня 2022 року і дотепер встановлено понад 500 тисяч протитанкових мін - в 16 разів більше, ніж у червні 2022 року.Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив командувач ОСУВ «Північ» генерал-лейтенант«У рамках проведення стабілізаційної операції проведено інженерне обладнання рубежів оборони, яке містить фортифікаційне обладнання та систему інженерних загороджень. На сьогодні тривають заходи щодо удосконалення фортифікаційного обладнання рубежів оборони, а також обслуговування і нарощення інженерних загороджень. На основних напрямках імовірного наступу противника з червня 2022 року дотепер встановлено понад 500 тисяч протитанкових мін. Зокрема, протитанкові мінні поля, протитанкові групи мін, комплекти протипіхотних вибухових пристроїв, фугасів, мінованих завалів тощо. Щільність мінно-вибухових загороджень у нашій смузі відповідальності збільшено в 16 разів», - повідомив Наєв.Також, за його словами, встановлені невибухові загородження та об’єкти транспортної інфраструктури, зокрема, йдеться про мости, дороги тощо. Тривають роботи і над фортифікаційним обладнанням позицій силами місцевих органів влади.«Ми разом створюємо такі умови, щоб державний кордон України у Північній операційній зоні був повністю непрохідний для ворожих сил. За тісної взаємодії з головами військових адміністрацій будуємо військові інженерно-технічні i фортифікаційні споруди. Встановлюємо додаткові камери спостереження. Робота в цьому напрямі триває цілодобово», - розповів командувач.Наєв також зазначив, що наразі організовано постійну взаємодію з військовими адміністраціями стосовно забезпечення захисту об'єктів критичної інфраструктури в результаті встановлення додаткового фортифікаційного обладнання, а також збільшення кількості мобільних вогневих груп протиповітряної оборони.

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