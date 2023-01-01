Омбудсмен зустрівся з родинами полонених із Волині: про що говорили

Родини військовополонених і зниклих безвісти військових з Нововолинської громади побували на зустрічі з, уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.Про це в телеграмі повідомив мер НововолинськаРозмова була предметна та інформативна. В ній також взяли участь представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Служби безпеки України, Міністерства оборони.«Говорили, як проводиться слідство, які функції виконує прокуратура, військова частина в процесі пошуку зниклого безвісти, наголосили на необхідності професійної психологічної підтримки в цей непростий час. Рідні ставили багато болючих запитань, а головне - мали змогу поспілкуватися індивідуально», - йдеться у повідомленні.«Вірю, що всі наші Героїв повернуться додому живими й здоровими!» - додав Карпус.