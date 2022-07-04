На Волині розшукують 44-річного злодія. ФОТО

Поліція розшукує 44-річного волинянина за вчинення майнових злочинів.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Співробітники ВП № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції розшукують 44-річного жителя Ратнівщини, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні крадіжок майна громадян.Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.Встановлено, що у вересні чоловік покинув місце проживання та поїхав у місто Ковель, звідки мав їхати до Луцька, а потім у місто Ківерці.Розшукуваний неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення різного роду майнових злочинів, зловживає спиртним, схильний до бродяжництва."Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, прохання зателефонувати за № 380504845291, 380680313300 або 102", - наголошують у поліції.