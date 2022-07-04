На Волині розшукують 44-річного злодія. ФОТО

На Волині розшукують 44-річного злодія. ФОТО
Поліція розшукує 44-річного волинянина за вчинення майнових злочинів.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Співробітники ВП № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції розшукують 44-річного жителя Ратнівщини, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні крадіжок майна громадян.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.

Встановлено, що у вересні чоловік покинув місце проживання та поїхав у місто Ковель, звідки мав їхати до Луцька, а потім у місто Ківерці.

Розшукуваний неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення різного роду майнових злочинів, зловживає спиртним, схильний до бродяжництва.
На Волині розшукують 44-річного злодія. ФОТО

"Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, прохання зателефонувати за № 380504845291, 380680313300 або 102", - наголошують у поліції.

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Теги: Розшук, поліція, злодій
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