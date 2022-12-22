Хто може стати депутатом Луцькради замість Юрія Моклиці, який написав заяву на складання мандата

Хто може стати депутатом Луцькради замість Юрія Моклиці, який написав заяву на складання мандата
Депутатом Луцької міської ради замість Юрія Моклиці, який написав заяву на складання мандата, може стати наступний у списку «Європейської Солідарності» Артем Запотоцький. Проте він вже є депутатом Волинської облради. Тож чи погодиться він змінити місце в обласній раді на крісло в міській, наразі не відомо.

Про це Конкуренту розповів Юрій Моклиця.

Відповідно до закону, депутатський мандат повинен отримати наступний у списку партії «Європейська Солідарність» депутат. Наступним у списку після Юрія Моклиці є Артем Запотоцький. Але він вже є чинним депутатом Волинської обласної ради.

Далі у списку – Олексій Шмігель.

Зі слів Юрія Моклиці, Олексій Шмігель може стати підсиленням і загалом для ради, і для фракції «Європейської Солідарності» зокрема.

Довідково:
Шмігель Олексій Євгенович, 01.01.1977 р.н.
Громадянин України, освіта вища.
Фізична особа-підприємець.
Місце проживання: Волинська обл., м. Луцьк.

Хто може стати депутатом Луцькради замість Юрія Моклиці, який написав заяву на складання мандата

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Теги: склав мандат, Луцькрада
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