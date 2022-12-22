Хто може стати депутатом Луцькради замість Юрія Моклиці, який написав заяву на складання мандата
Сьогодні, 15:28
Депутатом Луцької міської ради замість Юрія Моклиці, який написав заяву на складання мандата, може стати наступний у списку «Європейської Солідарності» Артем Запотоцький. Проте він вже є депутатом Волинської облради. Тож чи погодиться він змінити місце в обласній раді на крісло в міській, наразі не відомо.
Про це Конкуренту розповів Юрій Моклиця.
Відповідно до закону, депутатський мандат повинен отримати наступний у списку партії «Європейська Солідарність» депутат. Наступним у списку після Юрія Моклиці є Артем Запотоцький. Але він вже є чинним депутатом Волинської обласної ради.
Далі у списку – Олексій Шмігель.
Зі слів Юрія Моклиці, Олексій Шмігель може стати підсиленням і загалом для ради, і для фракції «Європейської Солідарності» зокрема.
Довідково:
Шмігель Олексій Євгенович, 01.01.1977 р.н.
Громадянин України, освіта вища.
Фізична особа-підприємець.
Місце проживання: Волинська обл., м. Луцьк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Конкуренту розповів Юрій Моклиця.
Відповідно до закону, депутатський мандат повинен отримати наступний у списку партії «Європейська Солідарність» депутат. Наступним у списку після Юрія Моклиці є Артем Запотоцький. Але він вже є чинним депутатом Волинської обласної ради.
Далі у списку – Олексій Шмігель.
Зі слів Юрія Моклиці, Олексій Шмігель може стати підсиленням і загалом для ради, і для фракції «Європейської Солідарності» зокрема.
Довідково:
Шмігель Олексій Євгенович, 01.01.1977 р.н.
Громадянин України, освіта вища.
Фізична особа-підприємець.
Місце проживання: Волинська обл., м. Луцьк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Сільський староста з Волині уже пів року нищить ворога на фронті
Сьогодні, 16:05
Водій легковика не дав дорогу мотоциклісту: на Волині — ДТП
Сьогодні, 15:48
Хто може стати депутатом Луцькради замість Юрія Моклиці, який написав заяву на складання мандата
Сьогодні, 15:28
У громаді на Волині таки заборонили діяльність УПЦ МП
Сьогодні, 14:52
Медіа