Хто може стати депутатом Луцькради замість Юрія Моклиці, який написав заяву на складання мандата

Юрія Моклиці, Артем Запотоцький. Проте він вже є депутатом Волинської облради. Тож чи погодиться він змінити місце в обласній раді на крісло в міській, наразі не відомо.



Про це



Відповідно до закону, депутатський мандат повинен отримати наступний у списку партії «Європейська Солідарність» депутат. Наступним у списку після Юрія Моклиці є Артем Запотоцький. Але він вже є чинним депутатом Волинської обласної ради.



Далі у списку – Олексій Шмігель.



Зі слів Юрія Моклиці, Олексій Шмігель може стати підсиленням і загалом для ради, і для фракції «Європейської Солідарності» зокрема.



Довідково:

Шмігель Олексій Євгенович, 01.01.1977 р.н.

Громадянин України, освіта вища.

Фізична особа-підприємець.

Місце проживання: Волинська обл., м. Луцьк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутатом Луцької міської ради замість який написав заяву на складання мандата , може стати наступний у списку «Європейської Солідарності». Проте він вже є депутатом Волинської облради. Тож чи погодиться він змінити місце в обласній раді на крісло в міській, наразі не відомо.Про це Конкуренту розповів Юрій Моклиця.Відповідно до закону, депутатський мандат повинен отримати наступний у списку партії «Європейська Солідарність» депутат. Наступним у списку після Юрія Моклиці є Артем Запотоцький. Але він вже є чинним депутатом Волинської обласної ради.Далі у списку –Зі слів Юрія Моклиці, Олексій Шмігель може стати підсиленням і загалом для ради, і для фракції «Європейської Солідарності» зокрема.Довідково:Шмігель Олексій Євгенович, 01.01.1977 р.н.Громадянин України, освіта вища.Фізична особа-підприємець.Місце проживання: Волинська обл., м. Луцьк.

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