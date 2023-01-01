Водій легковика не дав дорогу мотоциклісту: на Волині — ДТП

Сьогодні, близько 10-ї години, на вулиці Брестська у Ковелі трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про це повідомили у патрульній поліції Волині.48-річний керманич автомобіля Opel Vectra не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою і її зміною та виконуючи поворот ліворуч не дав дорогу мотоциклу Geon X-Road. Мотоцикліст рухався прямо, у зустрічному напрямку. За кермом мотоцикла перебував 22-річний чоловік.Внаслідок зіткнення ніхто не травмувався, лише транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.На керманича легковика патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) КУпАП. Також поліцейські вилучили у нього посвідчення водія.