Водій легковика не дав дорогу мотоциклісту: на Волині — ДТП
Сьогодні, 15:48
Сьогодні, близько 10-ї години, на вулиці Брестська у Ковелі трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
48-річний керманич автомобіля Opel Vectra не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою і її зміною та виконуючи поворот ліворуч не дав дорогу мотоциклу Geon X-Road. Мотоцикліст рухався прямо, у зустрічному напрямку. За кермом мотоцикла перебував 22-річний чоловік.
Внаслідок зіткнення ніхто не травмувався, лише транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
На керманича легковика патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) КУпАП. Також поліцейські вилучили у нього посвідчення водія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
48-річний керманич автомобіля Opel Vectra не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою і її зміною та виконуючи поворот ліворуч не дав дорогу мотоциклу Geon X-Road. Мотоцикліст рухався прямо, у зустрічному напрямку. За кермом мотоцикла перебував 22-річний чоловік.
Внаслідок зіткнення ніхто не травмувався, лише транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
На керманича легковика патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) КУпАП. Також поліцейські вилучили у нього посвідчення водія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Прикордонник з Луцька здав 130 літрів крові
Сьогодні, 16:25
Сільський староста з Волині уже пів року нищить ворога на фронті
Сьогодні, 16:05
Водій легковика не дав дорогу мотоциклісту: на Волині — ДТП
Сьогодні, 15:48
Хто може стати депутатом Луцькради замість Юрія Моклиці, який написав заяву на складання мандата
Сьогодні, 15:28
Медіа