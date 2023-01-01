Завтра на Волині зустрічатимуть загиблого Героя Олександра Старжинського

Олександра Старжинського.



Про це повідомив міський голова Борис Карпус.



«Зустрічаємо на в‘їзді в Нововолинськ о 10:00. Коридором шани проводимо до будинку Олександра за адресою: вулиця Княгині Ольги, 18. Там відбудеться панахида. Звідти кортеж попрямує до будинку, де минуло дитинство загиблого: вулиця Чайковського, 27», – йдеться в дописі.



О 13:00 відбудеться панахида та прощання у Свято-Духівському Соборі на Шахтарському мікрорайоні.



Чин погребіння – на Алеї слави Героїв.



Нагадаємо, на війні

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську в четвер, 15 червня, зустрічатимуть загиблого ГерояПро це повідомив міський голова«Зустрічаємо на в‘їзді в Нововолинськ о 10:00. Коридором шани проводимо до будинку Олександра за адресою: вулиця Княгині Ольги, 18. Там відбудеться панахида. Звідти кортеж попрямує до будинку, де минуло дитинство загиблого: вулиця Чайковського, 27», – йдеться в дописі.О 13:00 відбудеться панахида та прощання у Свято-Духівському Соборі на Шахтарському мікрорайоні.Чин погребіння – на Алеї слави Героїв.Нагадаємо, на війні загинув волинянин Олександр Старжинський

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