Завтра на Волині зустрічатимуть загиблого Героя Олександра Старжинського
Сьогодні, 15:10
У Нововолинську в четвер, 15 червня, зустрічатимуть загиблого Героя Олександра Старжинського.
Про це повідомив міський голова Борис Карпус.
«Зустрічаємо на в‘їзді в Нововолинськ о 10:00. Коридором шани проводимо до будинку Олександра за адресою: вулиця Княгині Ольги, 18. Там відбудеться панахида. Звідти кортеж попрямує до будинку, де минуло дитинство загиблого: вулиця Чайковського, 27», – йдеться в дописі.
О 13:00 відбудеться панахида та прощання у Свято-Духівському Соборі на Шахтарському мікрорайоні.
Чин погребіння – на Алеї слави Героїв.
Нагадаємо, на війні загинув волинянин Олександр Старжинський.
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Про це повідомив міський голова Борис Карпус.
«Зустрічаємо на в‘їзді в Нововолинськ о 10:00. Коридором шани проводимо до будинку Олександра за адресою: вулиця Княгині Ольги, 18. Там відбудеться панахида. Звідти кортеж попрямує до будинку, де минуло дитинство загиблого: вулиця Чайковського, 27», – йдеться в дописі.
О 13:00 відбудеться панахида та прощання у Свято-Духівському Соборі на Шахтарському мікрорайоні.
Чин погребіння – на Алеї слави Героїв.
Нагадаємо, на війні загинув волинянин Олександр Старжинський.
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