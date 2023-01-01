Завтра на Волині зустрічатимуть загиблого Героя Олександра Старжинського

Завтра на Волині зустрічатимуть загиблого Героя Олександра Старжинського
У Нововолинську в четвер, 15 червня, зустрічатимуть загиблого Героя Олександра Старжинського.

Про це повідомив міський голова Борис Карпус.

«Зустрічаємо на в‘їзді в Нововолинськ о 10:00. Коридором шани проводимо до будинку Олександра за адресою: вулиця Княгині Ольги, 18. Там відбудеться панахида. Звідти кортеж попрямує до будинку, де минуло дитинство загиблого: вулиця Чайковського, 27», – йдеться в дописі.

О 13:00 відбудеться панахида та прощання у Свято-Духівському Соборі на Шахтарському мікрорайоні.

Чин погребіння – на Алеї слави Героїв.

Нагадаємо, на війні загинув волинянин Олександр Старжинський.

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Теги: війна, Росія, Україна
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