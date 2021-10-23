У Луцьку патрульні зупинили водія, який керував авто з малюком на руках
Сьогодні, 14:38
У Луцьку патрульні виявили водія, який перевозив у салоні легковика одразу трьох дітей без автокрісел. Більше того, він тримав малюка на руках і при цьому керував автомобілем.
Про це у середу, 14 червня, повідомили на сторінці патрульної поліції Волинської області.
Поліцейські зупинили автомобіль Mazda на вулиці Володимирській у Луцьку. Водій тримав малюка на руках і при цьому керував автомобілем. На пасажирському кріслі, поруч з керманичем, сиділа жінка і також тримала на руках дитину, а позаду перебувала ще одна пасажирка з дитиною.
На чоловіка інспектори склали постанову за ч. 10 ст. 121 (Порушення правил перевезення дітей) КУпАП.
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Про це у середу, 14 червня, повідомили на сторінці патрульної поліції Волинської області.
Поліцейські зупинили автомобіль Mazda на вулиці Володимирській у Луцьку. Водій тримав малюка на руках і при цьому керував автомобілем. На пасажирському кріслі, поруч з керманичем, сиділа жінка і також тримала на руках дитину, а позаду перебувала ще одна пасажирка з дитиною.
На чоловіка інспектори склали постанову за ч. 10 ст. 121 (Порушення правил перевезення дітей) КУпАП.
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