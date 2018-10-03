На Волині 77-річного чоловіка вдруге судили за виправдовування російської агресії

Володимир Лєсков отримав місяць арешту, а цього разу – вже рік тюрми.



Перший вирок він отримав у червні минулого року – тоді суд призначив йому місяць арешту за те, що чоловік у розмовах з односельчанами звинувачував у війні «бандерівців», - пише



Однак навіть після вироку Володимир Лєсков у розмові з журналістами на камеру продовжував виправдовувати росію та звинувачувати ЗСУ в обстрілах українських міст. Відтак на чоловіка вдруге відкрили кримінальне провадження.



Як йдеться у вироку Ківерцівського райсуду, розмова з журналістами «12 каналу» в чоловіка відбулася 4 серпня минулого року. На запитання журналістки, росія нам ворог чи друг, чоловік відповів, що друг. Окрім цього, він заперечував, що росія напала на Україну і говорив наступне:



«То не росія почала війну в чотирнадцятому році, а з заходу люди поїхали туди»;

«Мене дуже турбує те, що зараз українські збройні сили по мирному населенню, по Донбасу, по Донецьку, по інших населених пунктах гатять тими американськими пушками»;

«Кажуть тільки, що росія вбиває, гарбає Україну. Нащо їм гарбати, нащо їм тая Україна, їм он своєї землі хватає».



Додамо, що чоловік у розмові з журналісткою сам визнав, що за такі висловлювання його можуть на три роки посадити у тюрму.



У вересні минулого року чоловікові вручили підозру за ч.3 ст. 436-2 ККУ (повторне виправдовування російської агресії). Відомо, що в процесі слідства Володимир Лєсков уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. На засіданні 6 червня суддя Олександр Костюкевич цю угоду затвердив.



Чоловікові призначили обумовлене сторонами покарання: рік ув'язнення без конфіскації майна. Додамо, що це пом'якшене покарання, оскільки санкція статті передбачала мінімум п'ять років тюрми. Також чоловік повинен сплатити 3,7 тис. грн за проведені експертизи.



Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції. Однак судячи з того, що була підписана угода про визнання винуватості, оскаржувати вирок не будуть.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині вдруге судили 77-річного чоловіка за виправдовування російської агресії. Першого разуотримав місяць арешту, а цього разу – вже рік тюрми.Перший вирок він отримав у червні минулого року – тоді суд призначив йому місяць арешту за те, що чоловік у розмовах з односельчанами звинувачував у війні «бандерівців», - пише Zaxid.net Однак навіть після вироку Володимир Лєсков у розмові з журналістами на камеру продовжував виправдовувати росію та звинувачувати ЗСУ в обстрілах українських міст. Відтак на чоловіка вдруге відкрили кримінальне провадження.Як йдеться у вироку Ківерцівського райсуду, розмова з журналістами «12 каналу» в чоловіка відбулася 4 серпня минулого року. На запитання журналістки, росія нам ворог чи друг, чоловік відповів, що друг. Окрім цього, він заперечував, що росія напала на Україну і говорив наступне:«То не росія почала війну в чотирнадцятому році, а з заходу люди поїхали туди»;«Мене дуже турбує те, що зараз українські збройні сили по мирному населенню, по Донбасу, по Донецьку, по інших населених пунктах гатять тими американськими пушками»;«Кажуть тільки, що росія вбиває, гарбає Україну. Нащо їм гарбати, нащо їм тая Україна, їм он своєї землі хватає».Додамо, що чоловік у розмові з журналісткою сам визнав, що за такі висловлювання його можуть на три роки посадити у тюрму.У вересні минулого року чоловікові вручили підозру за ч.3 ст. 436-2 ККУ (повторне виправдовування російської агресії). Відомо, що в процесі слідства Володимир Лєсков уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. На засіданні 6 червня суддяцю угоду затвердив.Чоловікові призначили обумовлене сторонами покарання: рік ув'язнення без конфіскації майна. Додамо, що це пом'якшене покарання, оскільки санкція статті передбачала мінімум п'ять років тюрми. Також чоловік повинен сплатити 3,7 тис. грн за проведені експертизи.Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції. Однак судячи з того, що була підписана угода про визнання винуватості, оскаржувати вирок не будуть.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію