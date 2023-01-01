Волинські зоозахисники врятували з ями-могильника дві виснажені собаки
Сьогодні, 13:43
Два світи: в одному люди рятують життя домашнім тваринам під час екологічної катастрофи, ризикуючи своїм, а в іншому – живуть деякі наші співвітчизники зі спотвореною душею, які відправляють братів наших менших на вірну смерть.
Про це пишуть активісти громадської організації «Kovel Animals». Вони опублікували на Фейсбуці відео, як волонтери дістають з ями виснажених собак.
Місце події – село Любитів Ковельського району. Кажуть, що причетні до такого катування собак – дві жінки.
"Відео щось коментувати майже немає сенсу. Лише надія, що виживуть. А на дні цього вже можна сказати могильника – рештки ще мінімум 5 замордованих собак і хтозна ще кого (з різним ступенем розкладу тіл, тобто скидалися в ту яму систематично), кліпсованих, наших стерилізованих минулої осені молодих та спокійних, вакцинованих, колись врятованих та померлих у муках від зневоднення та голоду.
Заяви написані. У нас єдине прохання та бажання: не можна подібне так лишати. Так, війна, відповідним службам не до собак. Але є закони, ви мусите, зобов’язані їх дотримуватись та притягати до відповідальності за скоєне. Тим паче, що шкуродерки зізнались у скоєному. І поки одні збирають допомогу на Херсонщину, інші – нічим не кращі за ворога", – йдеться у дописі.
Завдяки волонтерам «Kovel Animals», песики врятовані зі смертельної пастки.
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Про це пишуть активісти громадської організації «Kovel Animals». Вони опублікували на Фейсбуці відео, як волонтери дістають з ями виснажених собак.
Місце події – село Любитів Ковельського району. Кажуть, що причетні до такого катування собак – дві жінки.
"Відео щось коментувати майже немає сенсу. Лише надія, що виживуть. А на дні цього вже можна сказати могильника – рештки ще мінімум 5 замордованих собак і хтозна ще кого (з різним ступенем розкладу тіл, тобто скидалися в ту яму систематично), кліпсованих, наших стерилізованих минулої осені молодих та спокійних, вакцинованих, колись врятованих та померлих у муках від зневоднення та голоду.
Заяви написані. У нас єдине прохання та бажання: не можна подібне так лишати. Так, війна, відповідним службам не до собак. Але є закони, ви мусите, зобов’язані їх дотримуватись та притягати до відповідальності за скоєне. Тим паче, що шкуродерки зізнались у скоєному. І поки одні збирають допомогу на Херсонщину, інші – нічим не кращі за ворога", – йдеться у дописі.
Завдяки волонтерам «Kovel Animals», песики врятовані зі смертельної пастки.
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Коментарі 1
Щоб вам руки відсохли! Мерзота!
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