Волинські зоозахисники врятували з ями-могильника дві виснажені собаки





Про це пишуть активісти громадської організації



Місце події – село Любитів Ковельського району. Кажуть, що причетні до такого катування собак – дві жінки.



"Відео щось коментувати майже немає сенсу. Лише надія, що виживуть. А на дні цього вже можна сказати могильника – рештки ще мінімум 5 замордованих собак і хтозна ще кого (з різним ступенем розкладу тіл, тобто скидалися в ту яму систематично), кліпсованих, наших стерилізованих минулої осені молодих та спокійних, вакцинованих, колись врятованих та померлих у муках від зневоднення та голоду.



Заяви написані. У нас єдине прохання та бажання: не можна подібне так лишати. Так, війна, відповідним службам не до собак. Але є закони, ви мусите, зобов’язані їх дотримуватись та притягати до відповідальності за скоєне. Тим паче, що шкуродерки зізнались у скоєному. І поки одні збирають допомогу на Херсонщину, інші – нічим не кращі за ворога", – йдеться у дописі.



Завдяки волонтерам «Kovel Animals», песики врятовані зі смертельної пастки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Два світи: в одному люди рятують життя домашнім тваринам під час екологічної катастрофи, ризикуючи своїм, а в іншому – живуть деякі наші співвітчизники зі спотвореною душею, які відправляють братів наших менших на вірну смерть.Про це пишуть активісти громадської організації «Kovel Animals» . Вони опублікували на Фейсбуці відео, як волонтери дістають з ями виснажених собак.Місце події – село Любитів Ковельського району. Кажуть, що причетні до такого катування собак – дві жінки."Відео щось коментувати майже немає сенсу. Лише надія, що виживуть. А на дні цього вже можна сказати могильника – рештки ще мінімум 5 замордованих собак і хтозна ще кого (з різним ступенем розкладу тіл, тобто скидалися в ту яму систематично), кліпсованих, наших стерилізованих минулої осені молодих та спокійних, вакцинованих, колись врятованих та померлих у муках від зневоднення та голоду.Заяви написані. У нас єдине прохання та бажання: не можна подібне так лишати. Так, війна, відповідним службам не до собак. Але є закони, ви мусите, зобов’язані їх дотримуватись та притягати до відповідальності за скоєне. Тим паче, що шкуродерки зізнались у скоєному. І поки одні збирають допомогу на Херсонщину, інші – нічим не кращі за ворога", – йдеться у дописі.Завдяки волонтерам «Kovel Animals», песики врятовані зі смертельної пастки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію