У кожній ракеті, якими росія атакувала Одесу, не менше 40 іноземних комплектуючих, – Єрмак

У кожній ракеті, якими росія атакувала Одесу, не менше 40 іноземних комплектуючих, – Єрмак
Росія сьогодні вночі, 14 червня, обстріляла Одесу "Калібрами" з понад 40 іноземними комплектуючими.

Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росіяни обстріляли місто Калібрами. Загинули цивільні люди. У кожній з цих ракет є не менше 40 іноземних комплектуючих. Без мікроелектроніки росія не зможе їх виробляти. Санкції необхідно посилити, зокрема, проти тих, хто допомагає країні-терористу отримувати комплектуючі до озброєнь", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що росіяни випустили чотири ракети "Калібр" по Одесі. Три з них вдалося збити українським захисникам, але одна влучила по складському приміщенню однієї з торгових мереж.
У кожній ракеті, якими росія атакувала Одесу, не менше 40 іноземних комплектуючих, – Єрмак

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Теги: Росія, Україна, війна, Одеса
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