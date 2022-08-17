У кожній ракеті, якими росія атакувала Одесу, не менше 40 іноземних комплектуючих, – Єрмак





Про це Андрій Єрмак.



"Росіяни обстріляли місто Калібрами. Загинули цивільні люди. У кожній з цих ракет є не менше 40 іноземних комплектуючих. Без мікроелектроніки росія не зможе їх виробляти. Санкції необхідно посилити, зокрема, проти тих, хто допомагає країні-терористу отримувати комплектуючі до озброєнь", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія сьогодні вночі, 14 червня, обстріляла Одесу "Калібрами" з понад 40 іноземними комплектуючими.Про це повідомляє керівник Офісу президента"Росіяни обстріляли місто Калібрами. Загинули цивільні люди. У кожній з цих ракет є не менше 40 іноземних комплектуючих. Без мікроелектроніки росія не зможе їх виробляти. Санкції необхідно посилити, зокрема, проти тих, хто допомагає країні-терористу отримувати комплектуючі до озброєнь", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що росіяни випустили чотири ракети "Калібр" по Одесі. Три з них вдалося збити українським захисникам, але одна влучила по складському приміщенню однієї з торгових мереж.

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