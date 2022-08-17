Нічна ракетна атака на Одесу: загинули троє людей, понад 10 поранених





Про це



За уточненими даними ОК "Південь" ворог спрямував на Одесу 4 "Калібри" з корабля в Чорному морі.



Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнесцентр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, 6 осіб отримали поранення.



"Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1000 кв.м та пожежу на площі 400 кв. м Три співробітники складу загинули, 7 отримали поранення", - йдеться в повідомленні.



Триває розбір завалів. Під ними можуть бути люди.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цієї ночі, 14 червня, росія вдарила по Одесі чотирма "Калібрами", випущеними з Чорного моря: троє людей загинули, понад 10 отримали поранення.Про це повідомили в Одеській міській раді.За уточненими даними ОК "Південь" ворог спрямував на Одесу 4 "Калібри" з корабля в Чорному морі.Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнесцентр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, 6 осіб отримали поранення."Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1000 кв.м та пожежу на площі 400 кв. м Три співробітники складу загинули, 7 отримали поранення", - йдеться в повідомленні.Триває розбір завалів. Під ними можуть бути люди.

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