Нічна ракетна атака на Одесу: загинули троє людей, понад 10 поранених

Нічна ракетна атака на Одесу: загинули троє людей, понад 10 поранених
Цієї ночі, 14 червня, росія вдарила по Одесі чотирма "Калібрами", випущеними з Чорного моря: троє людей загинули, понад 10 отримали поранення.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

За уточненими даними ОК "Південь" ворог спрямував на Одесу 4 "Калібри" з корабля в Чорному морі.

Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнесцентр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, 6 осіб отримали поранення.

"Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1000 кв.м та пожежу на площі 400 кв. м Три співробітники складу загинули, 7 отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Триває розбір завалів. Під ними можуть бути люди.
Нічна ракетна атака на Одесу: загинули троє людей, понад 10 поранених
Нічна ракетна атака на Одесу: загинули троє людей, понад 10 поранених
Нічна ракетна атака на Одесу: загинули троє людей, понад 10 поранених

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Теги: Росія, Україна, війна, Одеса
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