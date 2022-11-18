Волиняни передали 40 тонн допомоги постраждалим від підриву росіянами Каховської ГЕС. ВІДЕО





Про це розповів Володимир Гавриш.



Роздаватимуть допомогу херсонцям, які потерпають через затоплення внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС.



"Змогли зібрати 20 тонн води, чотири тонни каші з м’ясом, 50 помп, які будуть викачувати воду, гігієна, медикаменти, жилети рятувальні. Крім цього, там є деяка техніка, генератори", – зазначив волонтер.



Окрім того, благодійники передають херсонцям бензинові мотопомпи, медикаменти, ковдри, матраци і побутову техніку.



Везуть вантаж на Херсонщину двоє водіїв: Олександр Горбач і Володимир Багнюк. "Не має кому їхати, молоді хлопці воюють та й приходиться нам пенсіонерам їздити. Заради хорошої справи і перемоги України", – кажуть керманичі.



Зі слів водіїв, вантаж від волинян на Херсонщину прибуде у четвер, 15 червня.





Як відомо, російські війська 6 червня підірвали Каховську ГЕС. В зоні підтоплення опинились 80 населених пунктів. Більшість з них на лівобережжі Херсонщини.



Станом на ранок 13 червня площа підтоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територій Херсонської області скоротилась вдвічі. Рівень води спадатиме протягом двох тижнів до повернення у річище Дніпра, повідомив у марафоні "Єдині новини" директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Віктор Вітовецький.



Станом на ранок по Херсонщині рівень води 2,7 метри, що на 27 см нижче ніж був ввечері 12 червня. На правобережжі залишаються підтопленими 3600 будинків у 31 населеному пункті. На лівому березі під водою 17 населених пунктів і в жодному не відбувається повноцінна евакуація.



12 червня в одному з районів Херсона виявили утопленими ще двох людей. Загинули невідома жінка та 50-річний чоловік. Загалом відомо про 10 загиблих, 20 людей поранені, безвісти зниклими вважаються 40.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 червня понад 40 тонн гуманітарної допомоги передали на Херсонщину волиняни. До збору долучилися благодійники та небайдужі.Про це розповів Суспільному волонтерРоздаватимуть допомогу херсонцям, які потерпають через затоплення внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС."Змогли зібрати 20 тонн води, чотири тонни каші з м’ясом, 50 помп, які будуть викачувати воду, гігієна, медикаменти, жилети рятувальні. Крім цього, там є деяка техніка, генератори", – зазначив волонтер.Окрім того, благодійники передають херсонцям бензинові мотопомпи, медикаменти, ковдри, матраци і побутову техніку.Везуть вантаж на Херсонщину двоє водіїв: Олександр Горбач і Володимир Багнюк. "Не має кому їхати, молоді хлопці воюють та й приходиться нам пенсіонерам їздити. Заради хорошої справи і перемоги України", – кажуть керманичі.Зі слів водіїв, вантаж від волинян на Херсонщину прибуде у четвер, 15 червня.Як відомо, російські війська 6 червня підірвали Каховську ГЕС. В зоні підтоплення опинились 80 населених пунктів. Більшість з них на лівобережжі Херсонщини.Станом на ранок 13 червня площа підтоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територій Херсонської області скоротилась вдвічі. Рівень води спадатиме протягом двох тижнів до повернення у річище Дніпра, повідомив у марафоні "Єдині новини" директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Віктор Вітовецький.Станом на ранок по Херсонщині рівень води 2,7 метри, що на 27 см нижче ніж був ввечері 12 червня. На правобережжі залишаються підтопленими 3600 будинків у 31 населеному пункті. На лівому березі під водою 17 населених пунктів і в жодному не відбувається повноцінна евакуація.12 червня в одному з районів Херсона виявили утопленими ще двох людей. Загинули невідома жінка та 50-річний чоловік. Загалом відомо про 10 загиблих, 20 людей поранені, безвісти зниклими вважаються 40.

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