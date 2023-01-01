«Не найкращий засіб для заощаджень», – експерт-аналітик про купівлю доларів
Сьогодні, 07:33
Долар наразі не виглядає як найкращий засіб для заощаджень українців. Більш привабливими для громадян є гривневі облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП).
Про це розповів OBOZREVATEL керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій.
Він зазначив, що попит на готівковий долар формується в основному населенням як засіб для заощаджень.
"Але бачимо, що долар зараз не виглядає як найкращий засіб для заощаджень. І доларова інфляція досить велика і ставки в доларах на українському ринку низькі. Очікування по курсу долара залишаються, як на мене, більш-менш стабільні. При цьому гривня – банківські рахунки чи ОВДП в гривні – зараз виглядає набагато більш цікавим засобом для заощадження", – сказав експерт.
Як повідомлялося, курс готівкового долара у банках України дещо знизився. У вівторок, 13 червня, вартість американської валюти в середньому становить 36,85/37,28 грн за долар (купівля/продаж). Порівняно зі значеннями понеділка курс купівлі впав на п'ять копійок, а у продажу – на дві копійки.
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Про це розповів OBOZREVATEL керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій.
Він зазначив, що попит на готівковий долар формується в основному населенням як засіб для заощаджень.
"Але бачимо, що долар зараз не виглядає як найкращий засіб для заощаджень. І доларова інфляція досить велика і ставки в доларах на українському ринку низькі. Очікування по курсу долара залишаються, як на мене, більш-менш стабільні. При цьому гривня – банківські рахунки чи ОВДП в гривні – зараз виглядає набагато більш цікавим засобом для заощадження", – сказав експерт.
Як повідомлялося, курс готівкового долара у банках України дещо знизився. У вівторок, 13 червня, вартість американської валюти в середньому становить 36,85/37,28 грн за долар (купівля/продаж). Порівняно зі значеннями понеділка курс купівлі впав на п'ять копійок, а у продажу – на дві копійки.
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