Мінцифри заплатить мільйон доларів тому, хто придумає, як саджати «шахіди»
Сьогодні, 06:31
Міністерство цифрової трансформації оголосило про початок конкурсу Drone Hackathon Anti-Shahеd.
Долучитися можуть усі, хто має ідеї розробок для боротьби з ворожими безпілотниками і їх знищення, - повідомляє Gazeta ua, посилаючись на Мінцифри.
Переможцю обіцяють контракт на $1 млн.
До конкурсу можуть долучитися всі, хто:
має ідеї розробок і хоче отримати фінансування для реалізації ідей;
прагне запітчити створені defense-tech розробки, що допоможуть боротися з ворожими безпілотниками і знищувати їх;
виробляє БПЛА, які можуть бути ефективними на полі бою.
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"Це другий щорічний хакатон, який відбудеться 24 і 25 червня. Якщо ваш продукт доведе ефективність, а Сили оборони підтвердять, що саме така розробка необхідна тут і зараз – отримаєте контракт на $ 1 млн", – повідомило Мінцифри.
Кошти можна витратити на реалізацію масштабування розробки, яка знищуватиме ворожі дрони в українському небі.
Подати заявку на участь у хакатоні можна за посиланням.
Drone Hackathon "Anti-Shahеd" реалізується з ініціативи Генерального штабу Збройних сил України. Спрямований на пошук новаторських та ефективних рішень у боротьбі з ворожими безпілотниками.
У травні країна-агресорка Російська Федерація випустила по Україні 403 дрони Shahed-136/131.
Розвідка Великої Британії повідомила, що Іран передав РФ партії дронів.
Американські ЗМІ повідомили, що в Росії будують завод із виробництва іранських дронів.
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Долучитися можуть усі, хто має ідеї розробок для боротьби з ворожими безпілотниками і їх знищення, - повідомляє Gazeta ua, посилаючись на Мінцифри.
Переможцю обіцяють контракт на $1 млн.
До конкурсу можуть долучитися всі, хто:
має ідеї розробок і хоче отримати фінансування для реалізації ідей;
прагне запітчити створені defense-tech розробки, що допоможуть боротися з ворожими безпілотниками і знищувати їх;
виробляє БПЛА, які можуть бути ефективними на полі бою.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Нас тут кладуть, день за днем. Ж*па" – сумний росіянин зателефонував дружині
"Це другий щорічний хакатон, який відбудеться 24 і 25 червня. Якщо ваш продукт доведе ефективність, а Сили оборони підтвердять, що саме така розробка необхідна тут і зараз – отримаєте контракт на $ 1 млн", – повідомило Мінцифри.
Кошти можна витратити на реалізацію масштабування розробки, яка знищуватиме ворожі дрони в українському небі.
Подати заявку на участь у хакатоні можна за посиланням.
Drone Hackathon "Anti-Shahеd" реалізується з ініціативи Генерального штабу Збройних сил України. Спрямований на пошук новаторських та ефективних рішень у боротьбі з ворожими безпілотниками.
У травні країна-агресорка Російська Федерація випустила по Україні 403 дрони Shahed-136/131.
Розвідка Великої Британії повідомила, що Іран передав РФ партії дронів.
Американські ЗМІ повідомили, що в Росії будують завод із виробництва іранських дронів.
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