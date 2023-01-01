Мінцифри заплатить мільйон доларів тому, хто придумає, як саджати «шахіди»





Долучитися можуть усі, хто має ідеї розробок для боротьби з ворожими безпілотниками і їх знищення, - повідомляє



Переможцю обіцяють контракт на $1 млн.



До конкурсу можуть долучитися всі, хто:



має ідеї розробок і хоче отримати фінансування для реалізації ідей;



прагне запітчити створені defense-tech розробки, що допоможуть боротися з ворожими безпілотниками і знищувати їх;



виробляє БПЛА, які можуть бути ефективними на полі бою.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Нас тут кладуть, день за днем. Ж*па" – сумний росіянин зателефонував дружині



"Це другий щорічний хакатон, який відбудеться 24 і 25 червня. Якщо ваш продукт доведе ефективність, а Сили оборони підтвердять, що саме така розробка необхідна тут і зараз – отримаєте контракт на $ 1 млн", – повідомило Мінцифри.



Кошти можна витратити на реалізацію масштабування розробки, яка знищуватиме ворожі дрони в українському небі.



Подати заявку на участь у хакатоні можна за посиланням.



Drone Hackathon "Anti-Shahеd" реалізується з ініціативи Генерального штабу Збройних сил України. Спрямований на пошук новаторських та ефективних рішень у боротьбі з ворожими безпілотниками.



У травні країна-агресорка Російська Федерація випустила по Україні 403 дрони Shahed-136/131.



Розвідка Великої Британії повідомила, що Іран передав РФ партії дронів.



Американські ЗМІ повідомили, що в Росії будують завод із виробництва іранських дронів.

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