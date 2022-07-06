Україна змінила умови виїзду дітей за кордон: що варто знати

Кабмін змінив умови виїзду дітей за кордон. Деякі довіреності, оформлені на білому папері, втратили свою дійсність.Про це повідомили у Держприкордонслужбі.Постанова кабінету міністрів України №469 внесла зміни щодо дійсності довіреностей для виїзду дітей за кордон.Постановою передбачено, що нотаріально завірені довіреності на білому папері, видані після 23 травня, втрачають свою дійсність.Мовиться про довіреності, видані без використання спеціальних бланків нотаріальних документів на білих аркушах паперу та посвідчені нотаріусом.Довіреності, отримані до 23 травня, діятимуть під час воєнного стану та протягом місяця з дня його припинення. Їх перевірятимуть прикордонники шляхом отримання довідки про підтвердження або спростування посвідчення нотаріусом такої довіреності.Нещодавно в мережі поширювали інформацію, що з України нібито не випускатимуть юнаків у віці 17 років. У ДПСУ наголошують, що після введення воєнного стану обмежено виїзд громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років (окрім визначених винятків).Натомість на 17-річних юнаків ці обмеження не розповсюджуються. Вони, як і інші діти та підлітки, можуть виїжджати за кордон.Плутанина у соцмережах могла статись через те, що нещодавно в Україні знизили вік, коли мають ставати на військовий облік. Тепер це мають робити після 16 років, у неповні 17.