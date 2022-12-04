Волинянка «розблокувала» банківську картку і віддала шахраям 14 тисяч гривень





Про це повідомляє газета



Попри постійні застереження працівників відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліціїї ГУНП України у Волинській області не вірити особам, які пропонують послуги по телефону, 36-річна жителька с. Старостав Горохівської територіальної громади виконала всі вказівки особи, яка відрекомендувалася правцівником банку.



Мовляв, картка клієнки заблокована, а щоб розблокувати її, дав кілька порад.



Зловмисник зателефонував до неї близько 9 години 30 хвилин і повідомив банальну історію. Мовляв, картка клієнки заблокована, а щоб розблокувати її, дав кілька порад.



Після такої «доброзичливості» з картки довірливої на невідь чию картку користувача іншого банку перекочували 14000 гривень.



Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліціїї ГУНП України внесли відомості про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за ч.1 ст. 190 ККУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянка власноруч віддала шахраям 14000 гривень. Це сталось після того, як вона «розблокувала» банківську картку.Про це повідомляє газета "Волинь-нова" Попри постійні застереження працівників відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліціїї ГУНП України у Волинській області не вірити особам, які пропонують послуги по телефону, 36-річна жителька с. Старостав Горохівської територіальної громади виконала всі вказівки особи, яка відрекомендувалася правцівником банку.Мовляв, картка клієнки заблокована, а щоб розблокувати її, дав кілька порад.Зловмисник зателефонував до неї близько 9 години 30 хвилин і повідомив банальну історію. Мовляв, картка клієнки заблокована, а щоб розблокувати її, дав кілька порад.Після такої «доброзичливості» з картки довірливої на невідь чию картку користувача іншого банку перекочували 14000 гривень.Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліціїї ГУНП України внесли відомості про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за ч.1 ст. 190 ККУ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію