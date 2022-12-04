Волинянка «розблокувала» банківську картку і віддала шахраям 14 тисяч гривень

Волинянка «розблокувала» банківську картку і віддала шахраям 14 тисяч гривень
Волинянка власноруч віддала шахраям 14000 гривень. Це сталось після того, як вона «розблокувала» банківську картку.

Про це повідомляє газета "Волинь-нова".

Попри постійні застереження працівників відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліціїї ГУНП України у Волинській області не вірити особам, які пропонують послуги по телефону, 36-річна жителька с. Старостав Горохівської територіальної громади виконала всі вказівки особи, яка відрекомендувалася правцівником банку.

Мовляв, картка клієнки заблокована, а щоб розблокувати її, дав кілька порад.

Зловмисник зателефонував до неї близько 9 години 30 хвилин і повідомив банальну історію. Мовляв, картка клієнки заблокована, а щоб розблокувати її, дав кілька порад.

Після такої «доброзичливості» з картки довірливої на невідь чию картку користувача іншого банку перекочували 14000 гривень.

Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліціїї ГУНП України внесли відомості про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за ч.1 ст. 190 ККУ.

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Теги: Волинь, Горохів, Старостав, шахраї, гроші
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