Повітряні сили вночі знищили три крилаті ракети «Калібр» та дев’ять іранських ударних дронів

Повітряні сили вночі знищили три крилаті ракети «Калібр» та дев’ять іранських ударних дронів
У ніч на 14 червня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по військових та інфраструктурних об’єктах України крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронами-камікадзе.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"З акваторії Чорного моря противник завдав удару чотирма крилатими ракетами «Калібр» у напрямку Одещини. Три ракети вдалось збити, одна – влучила в цивільний об’єкт.

Із східного узбережжя Азовського моря рашисти атакували 10-ма іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» на південно-східному напрямку.

Дев’ять – збито!

З Ростовської обл. окупанти завдали удару шістьма крилатими ракетами повітряного базування Х-22 із 4-х дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Удар завдано по Донеччині. Наслідки уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Тож загалом силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО складових Сил оборони України, під час цієї нічної атаки знищено 12 повітряних цілей: три крилаті ракети «Калібр» та дев’ять іранських ударних дронів «Shahed-136/131».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, нічна атака
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни вдарили ракетами по приватному сектору Краматорська і Костянтинівки: є загиблі
Сьогодні, 09:24
На Запоріжжі зафіксували рух російських автоколон з награбованою побутовою технікою, меблями місцевих жителів, – Генштаб
Сьогодні, 09:13
Повітряні сили вночі знищили три крилаті ракети «Калібр» та дев’ять іранських ударних дронів
Сьогодні, 09:05
Нічна ракетна атака на Одесу: загинули троє людей, понад 10 поранених
Сьогодні, 08:53
Волиняни передали 40 тонн допомоги постраждалим від підриву росіянами Каховської ГЕС. ВІДЕО
Сьогодні, 08:23
Схожі новини
Під ранок росія здійснила повторну атаку трьома бомбардувальниками: ППО збила ракету Під ранок росія здійснила повторну атаку трьома бомбардувальниками: ППО збила ракету
13 червень, 10:00
У поліції показали пошкоджений будинок і уламки російських ракет на Київщині У поліції показали пошкоджений будинок і уламки російських ракет на Київщині
09 травень, 10:00
Нічна атака «Шахедами»: українські бійці збили 14 із 15 дронів Нічна атака «Шахедами»: українські бійці збили 14 із 15 дронів
28 березень, 09:11
Сьогодні на Волині прощатимуться з 21-річним Героєм Денисом Задереєм Сьогодні на Волині прощатимуться з 21-річним Героєм Денисом Задереєм
Сьогодні, 10:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сьогодні на Волині прощатимуться з 21-річним Героєм Денисом Задереєм
Сьогодні, 10:05
 0
Збройні сили за добу ліквідували 680 окупантів та 8 танків
Сьогодні, 09:45
 0
Курс валют у Луцьку 14 червня
Сьогодні, 09:30
 0
Росіяни вдарили ракетами по приватному сектору Краматорська і Костянтинівки: є загиблі
Сьогодні, 09:24
 0
На Запоріжжі зафіксували рух російських автоколон з награбованою побутовою технікою, меблями місцевих жителів, – Генштаб
Сьогодні, 09:13
 0
Медіа
відео
1/8