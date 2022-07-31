Росіяни вдарили ракетами по приватному сектору Краматорська і Костянтинівки: є загиблі
Сьогодні, 09:24
Російські окупанти вдарили ракетами по Краматорську і Костянтинівці Донецької області.
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Троє загиблих і троє поранених - такі попередні дані по втратами серед цивільних внаслідок ранкового обстрілу Донеччини. Рашисти вдарили удосвіта - о 5-ій ранку - спрямували ракети по Краматорську та Костянтинівці. Дві людини загинули і двоє поранені у Краматорську, одна загибла і поранена - у Костянтинівці. Ракети, випущені рашистами, влучили у приватний сектор міст і завдали значної шкоди: у Краматорську вщент зруйновано щонайменше 5 і пошкоджено зо два десятки приватних будинків, у Костянтинівці - два зруйновані і пошкоджені 55. Крім того, постраждав газогін та електромережі", - йдеться в повідомленні.
Рятувальні та комунальні служби працюють на місці російських злочинів, надають допомогу людям.
Нагадаємо, що Повітряні сили вночі знищили три крилаті ракети «Калібр» та дев’ять іранських ударних дронів.
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Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Троє загиблих і троє поранених - такі попередні дані по втратами серед цивільних внаслідок ранкового обстрілу Донеччини. Рашисти вдарили удосвіта - о 5-ій ранку - спрямували ракети по Краматорську та Костянтинівці. Дві людини загинули і двоє поранені у Краматорську, одна загибла і поранена - у Костянтинівці. Ракети, випущені рашистами, влучили у приватний сектор міст і завдали значної шкоди: у Краматорську вщент зруйновано щонайменше 5 і пошкоджено зо два десятки приватних будинків, у Костянтинівці - два зруйновані і пошкоджені 55. Крім того, постраждав газогін та електромережі", - йдеться в повідомленні.
Рятувальні та комунальні служби працюють на місці російських злочинів, надають допомогу людям.
Нагадаємо, що Повітряні сили вночі знищили три крилаті ракети «Калібр» та дев’ять іранських ударних дронів.
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