Росіяни вдарили ракетами по приватному сектору Краматорська і Костянтинівки: є загиблі





Про це Павло Кириленко.



"Троє загиблих і троє поранених - такі попередні дані по втратами серед цивільних внаслідок ранкового обстрілу Донеччини. Рашисти вдарили удосвіта - о 5-ій ранку - спрямували ракети по Краматорську та Костянтинівці. Дві людини загинули і двоє поранені у Краматорську, одна загибла і поранена - у Костянтинівці. Ракети, випущені рашистами, влучили у приватний сектор міст і завдали значної шкоди: у Краматорську вщент зруйновано щонайменше 5 і пошкоджено зо два десятки приватних будинків, у Костянтинівці - два зруйновані і пошкоджені 55. Крім того, постраждав газогін та електромережі", - йдеться в повідомленні.



Рятувальні та комунальні служби працюють на місці російських злочинів, надають допомогу людям.



Нагадаємо, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти вдарили ракетами по Краматорську і Костянтинівці Донецької області.Про це повідомляє голова Донецької ОВА"Троє загиблих і троє поранених - такі попередні дані по втратами серед цивільних внаслідок ранкового обстрілу Донеччини. Рашисти вдарили удосвіта - о 5-ій ранку - спрямували ракети по Краматорську та Костянтинівці. Дві людини загинули і двоє поранені у Краматорську, одна загибла і поранена - у Костянтинівці. Ракети, випущені рашистами, влучили у приватний сектор міст і завдали значної шкоди: у Краматорську вщент зруйновано щонайменше 5 і пошкоджено зо два десятки приватних будинків, у Костянтинівці - два зруйновані і пошкоджені 55. Крім того, постраждав газогін та електромережі", - йдеться в повідомленні.Рятувальні та комунальні служби працюють на місці російських злочинів, надають допомогу людям.Нагадаємо, що Повітряні сили вночі знищили три крилаті ракети «Калібр» та дев’ять іранських ударних дронів

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