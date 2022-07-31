Росіяни вдарили ракетами по приватному сектору Краматорська і Костянтинівки: є загиблі

Росіяни вдарили ракетами по приватному сектору Краматорська і Костянтинівки: є загиблі
Російські окупанти вдарили ракетами по Краматорську і Костянтинівці Донецької області.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Троє загиблих і троє поранених - такі попередні дані по втратами серед цивільних внаслідок ранкового обстрілу Донеччини. Рашисти вдарили удосвіта - о 5-ій ранку - спрямували ракети по Краматорську та Костянтинівці. Дві людини загинули і двоє поранені у Краматорську, одна загибла і поранена - у Костянтинівці. Ракети, випущені рашистами, влучили у приватний сектор міст і завдали значної шкоди: у Краматорську вщент зруйновано щонайменше 5 і пошкоджено зо два десятки приватних будинків, у Костянтинівці - два зруйновані і пошкоджені 55. Крім того, постраждав газогін та електромережі", - йдеться в повідомленні.

Рятувальні та комунальні служби працюють на місці російських злочинів, надають допомогу людям.

Нагадаємо, що Повітряні сили вночі знищили три крилаті ракети «Калібр» та дев’ять іранських ударних дронів.
Росіяни вдарили ракетами по приватному сектору Краматорська і Костянтинівки: є загиблі
Росіяни вдарили ракетами по приватному сектору Краматорська і Костянтинівки: є загиблі
Росіяни вдарили ракетами по приватному сектору Краматорська і Костянтинівки: є загиблі

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Теги: Росія, Україна, війна, Донеччина
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