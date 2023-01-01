Збройні сили за добу ліквідували 680 окупантів та 8 танків
Сьогодні, 09:45
Російська армія втратила близько 217 330 військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 217 330 (+680) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3 943 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 7 653 (+11) од,
артилерійських систем – 3 783 (+17) од,
РСЗВ – 603 (+2) од,
засоби ППО ‒ 364 (+1) од,
літаків – 314 (+0) од,
гелікоптерів – 300 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 324 (+15),
крилаті ракети ‒ 1196 (+13),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6 482 (+9) од,
спеціальна техніка ‒ 516 (+5).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 217 330 (+680) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3 943 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 7 653 (+11) од,
артилерійських систем – 3 783 (+17) од,
РСЗВ – 603 (+2) од,
засоби ППО ‒ 364 (+1) од,
літаків – 314 (+0) од,
гелікоптерів – 300 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 324 (+15),
крилаті ракети ‒ 1196 (+13),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6 482 (+9) од,
спеціальна техніка ‒ 516 (+5).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Екссуддю Миколу Чауса, який ховав гроші в банці, засудили до 10 років в'язниці за хабарництво
Сьогодні, 10:20
Збройні сили за добу ліквідували 680 окупантів та 8 танків
Сьогодні, 09:45
Курс валют у Луцьку 14 червня
Сьогодні, 09:30
Росіяни вдарили ракетами по приватному сектору Краматорська і Костянтинівки: є загиблі
Сьогодні, 09:24
Медіа