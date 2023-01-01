Збройні сили за добу ліквідували 680 окупантів та 8 танків





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 217 330 (+680) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3 943 (+8) од,



бойових броньованих машин ‒ 7 653 (+11) од,



артилерійських систем – 3 783 (+17) од,



РСЗВ – 603 (+2) од,



засоби ППО ‒ 364 (+1) од,



літаків – 314 (+0) од,



гелікоптерів – 300 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 324 (+15),



крилаті ракети ‒ 1196 (+13),



кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 6 482 (+9) од,



спеціальна техніка ‒ 516 (+5).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія втратила близько 217 330 військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 217 330 (+680) осіб ліквідовано,танків ‒ 3 943 (+8) од,бойових броньованих машин ‒ 7 653 (+11) од,артилерійських систем – 3 783 (+17) од,РСЗВ – 603 (+2) од,засоби ППО ‒ 364 (+1) од,літаків – 314 (+0) од,гелікоптерів – 300 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 324 (+15),крилаті ракети ‒ 1196 (+13),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 6 482 (+9) од,спеціальна техніка ‒ 516 (+5).

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