Збройні сили за добу ліквідували 680 окупантів та 8 танків

Збройні сили за добу ліквідували 680 окупантів та 8 танків
Російська армія втратила близько 217 330 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 217 330 (+680) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 943 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 653 (+11) од,

артилерійських систем – 3 783 (+17) од,

РСЗВ – 603 (+2) од,

засоби ППО ‒ 364 (+1) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 300 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 324 (+15),

крилаті ракети ‒ 1196 (+13),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 482 (+9) од,

спеціальна техніка ‒ 516 (+5).

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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