Сьогодні на Волині прощатимуться з 21-річним Героєм Денисом Задереєм
Сьогодні, 10:05
Сьогодні, 14 червня, у село Прип'ять Ковельського району назавжди повертається воїн Денис Задерей, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів.
Про це повідомили у Шацькій громаді.
Кортеж з тілом Героя прибуде до Шацька орієнтовно о 10:30-11:00.
"Просимо шачан і мешканців сіл Прип'ятського округу гідно зустріти захисника, встеливши дорогу квітами і створивши живий коридор шани.
Похорон відбудеться сьогодні в селі Прип'ять", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Нагадаємо, що з 7 червня 2023 року воїн вважався зниклим безвісти. На жаль, підтвердилося найстрашніше – лейтенант Денис Задерей загинув, прийнявши свій останній бій на Донеччині.
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Про це повідомили у Шацькій громаді.
Кортеж з тілом Героя прибуде до Шацька орієнтовно о 10:30-11:00.
"Просимо шачан і мешканців сіл Прип'ятського округу гідно зустріти захисника, встеливши дорогу квітами і створивши живий коридор шани.
Похорон відбудеться сьогодні в селі Прип'ять", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Нагадаємо, що з 7 червня 2023 року воїн вважався зниклим безвісти. На жаль, підтвердилося найстрашніше – лейтенант Денис Задерей загинув, прийнявши свій останній бій на Донеччині.
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