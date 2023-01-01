Сьогодні на Волині прощатимуться з 21-річним Героєм Денисом Задереєм

Денис Задерей, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів.



Про це



Кортеж з тілом Героя прибуде до Шацька орієнтовно о 10:30-11:00.



"Просимо шачан і мешканців сіл Прип'ятського округу гідно зустріти захисника, встеливши дорогу квітами і створивши живий коридор шани.

Похорон відбудеться сьогодні в селі Прип'ять", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Нагадаємо, що з 7 червня 2023 року воїн вважався зниклим безвісти. На жаль, підтвердилося найстрашніше –

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 14 червня, у село Прип'ять Ковельського району назавжди повертається воїн, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів.Про це повідомили у Шацькій громаді.Кортеж з тілом Героя прибуде до Шацька орієнтовно о 10:30-11:00."Просимо шачан і мешканців сіл Прип'ятського округу гідно зустріти захисника, встеливши дорогу квітами і створивши живий коридор шани.Похорон відбудеться сьогодні в селі Прип'ять", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що з 7 червня 2023 року воїн вважався зниклим безвісти. На жаль, підтвердилося найстрашніше – лейтенант Денис Задерей загинув, прийнявши свій останній бій на Донеччині

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