Був сиротою: на Донеччині загинув 21-річний Герой з Волині Денис Задерей

Захищаючи Україну від російських окупантів загинув військовослужбовець, 9.02.2002 року народження. Воїн із с. Прип'ять Шацької громади.Про це повідомили у громаді.З 7 червня 2023 року воїн вважався зниклим безвісти. На жаль, підтвердилося найстрашніше – лейтенант Денис Задерей загинув, прийнявши свій останній бій на Донеччині."Наш Герой був сиротою, виховувався в прийомній сім'ї, з 17 липня 2019 року уклав контракт на проходження військової служби, був командиром десантно - штурмової роти", - йдеться в дописі.13-15 червня оголошуються в Шацькій громаді днями жалоби.Про день і час зустрічі траурного кортежу з тілом Героя повідомлять додатково.