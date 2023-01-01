Був сиротою: на Донеччині загинув 21-річний Герой з Волині Денис Задерей
Сьогодні, 16:58
Захищаючи Україну від російських окупантів загинув військовослужбовець Задерей Денис Русланович, 9.02.2002 року народження. Воїн із с. Прип'ять Шацької громади.
Про це повідомили у громаді.
З 7 червня 2023 року воїн вважався зниклим безвісти. На жаль, підтвердилося найстрашніше – лейтенант Денис Задерей загинув, прийнявши свій останній бій на Донеччині.
"Наш Герой був сиротою, виховувався в прийомній сім'ї, з 17 липня 2019 року уклав контракт на проходження військової служби, був командиром десантно - штурмової роти", - йдеться в дописі.
13-15 червня оголошуються в Шацькій громаді днями жалоби.
Про день і час зустрічі траурного кортежу з тілом Героя повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам’ять, честь і слава!
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Про це повідомили у громаді.
З 7 червня 2023 року воїн вважався зниклим безвісти. На жаль, підтвердилося найстрашніше – лейтенант Денис Задерей загинув, прийнявши свій останній бій на Донеччині.
"Наш Герой був сиротою, виховувався в прийомній сім'ї, з 17 липня 2019 року уклав контракт на проходження військової служби, був командиром десантно - штурмової роти", - йдеться в дописі.
13-15 червня оголошуються в Шацькій громаді днями жалоби.
Про день і час зустрічі траурного кортежу з тілом Героя повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам’ять, честь і слава!
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