На Волині у бюджет громади повернули зайво сплачені 128 тисяч під час купівлі генераторів

За втручання прокуратури у бюджет Голобської громади повернули понад 120 тисяч гривень.Про це повідомили у пресслужбі Волинської прокуратури.Прокурори Ковельської окружної прокуратури виявили порушення чинного законодавства під час закупівлі генераторів Голобською селищною радою та Гуманітарним відділом її виконавчого комітету та вжили заходів задля повернення у бюджет зайво сплачених коштів.З`ясувалося, що, закупляючи генератори, рада та її виконавчий орган сплатили приватному підприємству понад 128 тисяч гривень податку на додану вартість, хоч згідно із чинним законодавством операції з постачання генераторів звільнені від оподаткування ПДВ.Після звернення прокуратури із позовом до суду постачальник повернув зайво отримані кошти до бюджету територіальної громади.