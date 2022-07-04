На Волині у бюджет громади повернули зайво сплачені 128 тисяч під час купівлі генераторів
Сьогодні, 16:47
За втручання прокуратури у бюджет Голобської громади повернули понад 120 тисяч гривень.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської прокуратури.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури виявили порушення чинного законодавства під час закупівлі генераторів Голобською селищною радою та Гуманітарним відділом її виконавчого комітету та вжили заходів задля повернення у бюджет зайво сплачених коштів.
З`ясувалося, що, закупляючи генератори, рада та її виконавчий орган сплатили приватному підприємству понад 128 тисяч гривень податку на додану вартість, хоч згідно із чинним законодавством операції з постачання генераторів звільнені від оподаткування ПДВ.
Після звернення прокуратури із позовом до суду постачальник повернув зайво отримані кошти до бюджету територіальної громади.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської прокуратури.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури виявили порушення чинного законодавства під час закупівлі генераторів Голобською селищною радою та Гуманітарним відділом її виконавчого комітету та вжили заходів задля повернення у бюджет зайво сплачених коштів.
З`ясувалося, що, закупляючи генератори, рада та її виконавчий орган сплатили приватному підприємству понад 128 тисяч гривень податку на додану вартість, хоч згідно із чинним законодавством операції з постачання генераторів звільнені від оподаткування ПДВ.
Після звернення прокуратури із позовом до суду постачальник повернув зайво отримані кошти до бюджету територіальної громади.
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