Судитимуть 62-річного волинянина, який поширював комуністичну символіку
Сьогодні, 17:05
Перед судом постане житель Любешова, який поширював комуністичну символіку.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про неодноразове поширення 62-річним жителем Любешова символіки комуністичного тоталітарного режиму.
За даними слідства, чоловік упродовж 2021 року неодноразово поширював в соціальній мережі публікації, які містили у собі комуністичну символіку та пропаганду комуністичного режиму.
У прокуратурі наголошують, що санкцією статті 436-1 КК України за неодноразове виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганду тоталітарних режимів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про неодноразове поширення 62-річним жителем Любешова символіки комуністичного тоталітарного режиму.
За даними слідства, чоловік упродовж 2021 року неодноразово поширював в соціальній мережі публікації, які містили у собі комуністичну символіку та пропаганду комуністичного режиму.
У прокуратурі наголошують, що санкцією статті 436-1 КК України за неодноразове виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганду тоталітарних режимів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.
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