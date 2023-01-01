Судитимуть 62-річного волинянина, який поширював комуністичну символіку

Судитимуть 62-річного волинянина, який поширював комуністичну символіку
Перед судом постане житель Любешова, який поширював комуністичну символіку.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про неодноразове поширення 62-річним жителем Любешова символіки комуністичного тоталітарного режиму.

За даними слідства, чоловік упродовж 2021 року неодноразово поширював в соціальній мережі публікації, які містили у собі комуністичну символіку та пропаганду комуністичного режиму.

У прокуратурі наголошують, що санкцією статті 436-1 КК України за неодноразове виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганду тоталітарних режимів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.



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Теги: Волинянин, комуністична символіка, прокуратура
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