Діти із прифронтових територій приїхали оздоровлюватися на Волинь. ВІДЕО
Сьогодні, 17:20
На оздоровлення у Волинську область прибули 140 дітей з прифронтових територій країни.
Про це інформує Волинська ОВА.
«Це діти, які заслуговують на дитинство. Діти, які пережили окупацію та продовжують жити під обстрілами. Вони з Харкова, Ізюма та інших прифронтових міст», – зазначив голова БФ «Шведський центр допомоги» Сергій Порохнавець.
Загалом на Волині планується здійснити 12 таких заїздів та оздоровити 1 500 дітей.
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Про це інформує Волинська ОВА.
«Це діти, які заслуговують на дитинство. Діти, які пережили окупацію та продовжують жити під обстрілами. Вони з Харкова, Ізюма та інших прифронтових міст», – зазначив голова БФ «Шведський центр допомоги» Сергій Порохнавець.
Загалом на Волині планується здійснити 12 таких заїздів та оздоровити 1 500 дітей.
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