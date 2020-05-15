Діти із прифронтових територій приїхали оздоровлюватися на Волинь. ВІДЕО

Діти із прифронтових територій приїхали оздоровлюватися на Волинь. ВІДЕО
На оздоровлення у Волинську область прибули 140 дітей з прифронтових територій країни.

Про це інформує Волинська ОВА.

«Це діти, які заслуговують на дитинство. Діти, які пережили окупацію та продовжують жити під обстрілами. Вони з Харкова, Ізюма та інших прифронтових міст», – зазначив голова БФ «Шведський центр допомоги» Сергій Порохнавець.

Загалом на Волині планується здійснити 12 таких заїздів та оздоровити 1 500 дітей.


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Теги: діти, оздоровлення, Волинь
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