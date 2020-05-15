Діти із прифронтових територій приїхали оздоровлюватися на Волинь. ВІДЕО





Про це інформує Волинська ОВА.



«Це діти, які заслуговують на дитинство. Діти, які пережили окупацію та продовжують жити під обстрілами. Вони з Харкова, Ізюма та інших прифронтових міст», – зазначив голова БФ «Шведський центр допомоги» Сергій Порохнавець.



Загалом на Волині планується здійснити 12 таких заїздів та оздоровити 1 500 дітей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На оздоровлення у Волинську область прибули 140 дітей з прифронтових територій країни.Про це інформує Волинська ОВА.«Це діти, які заслуговують на дитинство. Діти, які пережили окупацію та продовжують жити під обстрілами. Вони з Харкова, Ізюма та інших прифронтових міст», – зазначив голова БФ «Шведський центр допомоги»Загалом на Волині планується здійснити 12 таких заїздів та оздоровити 1 500 дітей.

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