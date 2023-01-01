Люди відчули запах газу: на Волині рятувальники деблокували двері в квартиру, аби врятувати господаря

Люди відчули запах газу: на Волині рятувальники деблокували двері в квартиру, аби врятувати господаря
На Волині бійці ДСНС деблокували двері в квартиру, аби врятувати господаря.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

12 червня о 15:42 до Служби 101 надійшло повідомлення від мешканців будинку на вулиці Київській у м. Ківерці про те, що у їхніх квартирах відчутний різкий запах газу.

За викликом до місця події спрямували рятувальники 6 ДПРЧ, а також бригаду аварійної газової служби, медиків і правоохоронців.

Працівники аварійної газової бригади встановили місце витоку газу – заміри засвідчили, що газ просочується з квартири на першому поверсі. Двері до помешкання були зачинені, а всередині, імовірно, перебував господар.

Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту відчинили двері, у помешканні вони виявили чоловіка, який спав, а на кухні – відкриту газову конфорку. Чоловіка евакуювали з квартири й передали медикам, а газову конфорку негайно вимкнули й провітрили приміщення.
Люди відчули запах газу: на Волині рятувальники деблокували двері в квартиру, аби врятувати господаря

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Теги: Волинь, рятувальники, газ
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