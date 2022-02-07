На Волині два водії пропонували патрульним хабар

Нерідко волинські інспектори стикаються з випадками, коли громадяни не готові нести відповідальність за свої дії. Мова йде про порушників, які пропонують поліцейським хабарі. За останні кілька днів з патрульними трапилося декілька таких історій.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.На автодорозі Київ — Ковель — Ягодин охоронці порядку зупинили автомобіль Skoda, бо його 57-річний керманич перевищив швидкість. На прохання поліцейських пред’явити документи водій передав одному з інспекторів свідоцтво про реєстрацію та посвідчення водія, серед яких розмістив 200 гривень.У Луцьку, на проспекті Грушевського, поліцейські складали протокол на 52-річного чоловіка, який керував автомобілем Mercedes у стані сп’яніння. Водій сів на заднє сидіння службового авто та поклав між передні водійські та пасажирські — 1 000 гривень.На місце у всіх випадках викликали слідчо-оперативну групу.