СБУ оприлюднила допит співробітника фсб, який керував загороджувальним загоном рашистів

СБУ оприлюднила допит співробітника фсб, який керував загороджувальним загоном рашистів
СБУ допитала співробітника фсб, який керував загороджувальним загоном рашистів.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

На допиті військових контррозвідників Служби безпеки України опинилися одночасно двоє російських полонених. Один із них – кулеметник окремої роти комендатури фсб, який очолював загороджувальний загін.

Про свої військові обов’язки фсбшник розповідає коротко: «Стояли на второй линии и не давали отступать «штурму Z». Приказ был при их отступлении бить на поражение».

А другий – той самий «штурмовик Z», який боявся, що його вб’ють свої, на другій лінії. Тому він здався в полон українським захисникам.

«После прибытия туда (на позицію, - прим.), ниче не объяснив, нас сунули в посадку и сказали прятаться просто от «птичек». Это квадрокоптеры. В случае бегства нам сказали, что сзади стоят заградотряды... Расстреливают всех, кто будет убегать», – розповідає він про свій короткий військовий досвід.

Практику застосування росіянами загороджувальних загонів вкотре підтвердило і перехоплення, здобуте СБУ.

«Держим намертво оборону: все пулеметчики, гранатометчики… минометов надо навезти. «Мавики» все в воздух поднять. Как принял? «Z» ты полностью задействуешь, в твоем распоряжении. У них шагу назад вообще нету, только вперед. Если что, разрешено «обнулять» тебе. Под мою ответственность», – такий наказ отримав командир одного з таких загородзагонів на «гарячій» ділянці фронту.

Судячи із останніх подій на фронті, «гарматного м’яса» та загороджувальних загонів у рф поменшає, а ось російських полонених в українських захисників – стане більше!

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Теги: Росія, Україна, війна
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