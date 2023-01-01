СБУ оприлюднила допит співробітника фсб, який керував загороджувальним загоном рашистів





Про це



На допиті військових контррозвідників Служби безпеки України опинилися одночасно двоє російських полонених. Один із них – кулеметник окремої роти комендатури фсб, який очолював загороджувальний загін.



Про свої військові обов’язки фсбшник розповідає коротко: «Стояли на второй линии и не давали отступать «штурму Z». Приказ был при их отступлении бить на поражение».



А другий – той самий «штурмовик Z», який боявся, що його вб’ють свої, на другій лінії. Тому він здався в полон українським захисникам.



«После прибытия туда (на позицію, - прим.), ниче не объяснив, нас сунули в посадку и сказали прятаться просто от «птичек». Это квадрокоптеры. В случае бегства нам сказали, что сзади стоят заградотряды... Расстреливают всех, кто будет убегать», – розповідає він про свій короткий військовий досвід.



Практику застосування росіянами загороджувальних загонів вкотре підтвердило і перехоплення, здобуте СБУ.



«Держим намертво оборону: все пулеметчики, гранатометчики… минометов надо навезти. «Мавики» все в воздух поднять. Как принял? «Z» ты полностью задействуешь, в твоем распоряжении. У них шагу назад вообще нету, только вперед. Если что, разрешено «обнулять» тебе. Под мою ответственность», – такий наказ отримав командир одного з таких загородзагонів на «гарячій» ділянці фронту.



Судячи із останніх подій на фронті, «гарматного м’яса» та загороджувальних загонів у рф поменшає, а ось російських полонених в українських захисників – стане більше!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ допитала співробітника фсб, який керував загороджувальним загоном рашистів.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.На допиті військових контррозвідників Служби безпеки України опинилися одночасно двоє російських полонених. Один із них – кулеметник окремої роти комендатури фсб, який очолював загороджувальний загін.Про свої військові обов’язки фсбшник розповідає коротко: «Стояли на второй линии и не давали отступать «штурму Z». Приказ был при их отступлении бить на поражение».А другий – той самий «штурмовик Z», який боявся, що його вб’ють свої, на другій лінії. Тому він здався в полон українським захисникам.«После прибытия туда (на позицію, - прим.), ниче не объяснив, нас сунули в посадку и сказали прятаться просто от «птичек». Это квадрокоптеры. В случае бегства нам сказали, что сзади стоят заградотряды... Расстреливают всех, кто будет убегать», – розповідає він про свій короткий військовий досвід.Практику застосування росіянами загороджувальних загонів вкотре підтвердило і перехоплення, здобуте СБУ.«Держим намертво оборону: все пулеметчики, гранатометчики… минометов надо навезти. «Мавики» все в воздух поднять. Как принял? «Z» ты полностью задействуешь, в твоем распоряжении. У них шагу назад вообще нету, только вперед. Если что, разрешено «обнулять» тебе. Под мою ответственность», – такий наказ отримав командир одного з таких загородзагонів на «гарячій» ділянці фронту.Судячи із останніх подій на фронті, «гарматного м’яса» та загороджувальних загонів у рф поменшає, а ось російських полонених в українських захисників – стане більше!

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