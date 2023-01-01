Із російського полону вже повернули 2526 українців та українок, – Зеленський

Із російського полону вже повернули 2526 українців та українок, – Зеленський
Після 24 лютого 2022 року із російського полону вже повернули 2526 українців та українок.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Щоразу, коли повертаємо наших людей з російського полону, пам’ятаємо про фундаментальну мету: нікого свого, нічого українського ворогу не залишимо.

Вчора ми повернули з полону ще 95 наших хлопців, наших воїнів. Загалом за час після 24 лютого минулого року вже повернуто 2526 українців та українок.

Дякую всій нашій команді, яка займається обмінами! Дякую кожному воїну, який забезпечує для України наявність обмінного фонду для звільнення наших людей!

Про всіх пам’ятаємо, кожного і кожну шукаємо, всіх маємо повернути. І повернемо! " - наголосив президент.

Нагадаємо, напередодні Україна повернула з російського полону 95 військових. У списку - воїни Збройних сил України, Нацгвардії, а також - прикордонники. Серед них - 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів, з них п'ятеро – волиняни.

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Теги: Росія, Україна, війна, полон, повернення
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