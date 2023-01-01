ЗСУ за тиждень звільнили сім населених пунктів, – Міноборони





Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у телеграмі.



За її словами, за минулий тиждень в ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах просування військ наступального угруповання склало 6,5 км. Площа території взятої під контроль 90 кв. км.



"Звільнено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне", – зазначила Маляр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України за минулий тиждень в результаті наступальних дій звільнили сім населених пунктів.Про це повідомила заступниця міністра оборониЗа її словами, за минулий тиждень в ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах просування військ наступального угруповання склало 6,5 км. Площа території взятої під контроль 90 кв. км."Звільнено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне", – зазначила Маляр.

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