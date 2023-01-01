Відійшов у вічність луцький лікар-фтизіатр

Олега Фещука.



Про це повідомили колеги померлого у



«Сьогодні відійшов у вічність наш колега, лікар-фтизіатр КП «ВОФМЦ» Фещук Олег Андрійович! Хороший, мудрий, розумний і чуйний лікар, просто добра людина! Вічна память! Співчуття рідним! Прощання відбудеться завтра об 11.30 біля облпатанатомії», – йдеться у повідомленні.







Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого. Вічна пам'ять!



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