Відійшов у вічність луцький лікар-фтизіатр

Відійшов у вічність луцький лікар-фтизіатр
Перестало битися серце лікаря-фтизіатра Волинського обласного фтизіопульмонологічного медичного центру Олега Фещука.

Про це повідомили колеги померлого у фейсбуці.

«Сьогодні відійшов у вічність наш колега, лікар-фтизіатр КП «ВОФМЦ» Фещук Олег Андрійович! Хороший, мудрий, розумний і чуйний лікар, просто добра людина! Вічна память! Співчуття рідним! Прощання відбудеться завтра об 11.30 біля облпатанатомії», – йдеться у повідомленні.

Відійшов у вічність луцький лікар-фтизіатр


Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого. Вічна пам'ять!

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Теги: смерть, Олег Фещук
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