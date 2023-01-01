Відійшов у вічність луцький лікар-фтизіатр
Сьогодні, 22:20
Перестало битися серце лікаря-фтизіатра Волинського обласного фтизіопульмонологічного медичного центру Олега Фещука.
Про це повідомили колеги померлого у фейсбуці.
«Сьогодні відійшов у вічність наш колега, лікар-фтизіатр КП «ВОФМЦ» Фещук Олег Андрійович! Хороший, мудрий, розумний і чуйний лікар, просто добра людина! Вічна память! Співчуття рідним! Прощання відбудеться завтра об 11.30 біля облпатанатомії», – йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили колеги померлого у фейсбуці.
«Сьогодні відійшов у вічність наш колега, лікар-фтизіатр КП «ВОФМЦ» Фещук Олег Андрійович! Хороший, мудрий, розумний і чуйний лікар, просто добра людина! Вічна память! Співчуття рідним! Прощання відбудеться завтра об 11.30 біля облпатанатомії», – йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого. Вічна пам'ять!
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