Із російського полону повернули вже 2526 захисників і захисниць: добрі новини від ВолиньPost за 12 червня

Попереду багато складних днів, утім таких минуло уже 474. Ми не просто вистояли і втрималися, ми продовжуємо боротися за незалежність. Стадо рабів не здобуде країну свободи, і все буде Україна!Традиційно ділимося з вами добрими новинами на ніч, аби спали спокійно. Сьогодні, 12 червня, нагадаємо вам про таке:Канада запровадила нові санкції проти фізичних та юридичних осіб рф. Обмеження будуть спрямовані на захист української культури від знищення росією.У списку осіб, які потрапили під санкції, є українці, які працюють у музеях та інших культурних центрах та співпрацюють з росією.Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії рф на території України станом на ранок 12 червня. Загальні бойові втрати противника станом на 12.06.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 216 180 (+540) осіб,- танків ‒ 3931 (+5) од,- бойових броньованих машин ‒ 7636 (+5) од,- артилерійських систем – 3746 (+10) од,- РСЗВ – 601 (+0) од,- засобів ППО ‒ 362 (+0) од,- літаків – 314 (+0) од,- гелікоптерів – 299 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3307 (+7),- крилатих ракет ‒ 1183 (+0),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6471 (+10) од,- спеціальної техніки ‒ 510 (+1).Укрзалізниця запустила жіночі купе. Поїзд номер 42 Трускавець-Дніпро на 30 червня має один жіночий вагон.Придбати їх до такого купе можна лише у мобільному застосунку «Укрзалізниці». Щоб отримати доступ до функції, достатньо оновити застосунок.Хтось вишиває узори традиційно нитками, хтось сучасно – бісером або стрічками, а дехто трохи немислимо – різнобарвними пластиковими кришками з пляшок та ще й на фасаді будинку, цоколі літньої кухні чи доріжках на подвір’ї. Таку дивину створює майстер із Древинь, перетворюючи свою оселю на своєрідну родзинку чи навіть візитівку села, адже їдуть побачити унікально прикрашений будинок звідусіль.На оздоровлення у Волинську область прибули 140 дітей з прифронтових територій країни.«Це діти, які заслуговують на дитинство. Діти, які пережили окупацію та продовжують жити під обстрілами. Вони з Харкова, Ізюма та інших прифронтових міст», – зазначив голова БФ «Шведський центр допомоги»Загалом на Волині планується здійснити 12 таких заїздів та оздоровити 1 500 дітей.Після 24 лютого 2022 року із російського полону вже повернули 2526 українців та українок."Вчора ми повернули з полону ще 95 наших хлопців, наших воїнів. Загалом за час після 24 лютого минулого року вже повернуто 2526 українців та українок.Дякую всій нашій команді, яка займається обмінами! Дякую кожному воїну, який забезпечує для України наявність обмінного фонду для звільнення наших людей!Про всіх пам’ятаємо, кожного і кожну шукаємо, всіх маємо повернути. І повернемо!" - наголосив президент УкраїниЗбройні сили України за минулий тиждень в результаті наступальних дій звільнили сім населених пунктів.Про це повідомила заступниця міністра оборониу телеграмі.За її словами, за минулий тиждень в ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах просування військ наступального угруповання склало 6,5 км. Площа території взятої під контроль 90 кв. км."Звільнено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне", – зазначила Маляр.