У будинку в Луцьку прогримів вибух: повідомили деталі





Про це розповіла Марина Балдич.



Із невстановлених поки що причин, сказала інспекторка, вибухнув газовий пропановий балон.



Свідчення сусідів



Сусідка Катерина, яка була свідком події, розповіла: внаслідок вибуху у неї вдома повідчинялися вікна, у коморі – вибило шибки.



"Я схватила дитину і побігла одразу в коридор. Сказав, що нічого страшного немає, але там зовсім все було по-іншому. Там просто була вата скрізь і все. Каже, щось він воду забувся влити чи злити її", – говорить жінка.



Сусід Іван, який проживає неподалік, розповів: живе на Підгаєцькій, і вибух пролунав потужний.



"Ми думали, що ракета впала яка. Так чули голосне дуже. От я жінці кажу: пройдуся-подивлюся, що тут", – зазначив сусід.



Що розповіли правоохоронці й газовики



Вибух зруйнував одну зі стін будинку, – розповів начальник аварійно-диспетчерської служби облгазу Валентин Киричук.



"Було втручання у систему газопостачання, тобто власник сам здійснив підключення до систем газопостачання і здійснив виконання несанкціонованого газопроводу. Це порушення при користування газу у побуті", – сказав фахівець.



На місце події приїхали поліцейські та представники газової служби, аби встановити причини. Як з’ясували, вибухнув газовий балон, – сказала старша інспекторка сектору комунікації Нацполіції у Волинській області Марина Балдич.



З її слів, унаслідок вибуху ніхто не травмувався. "Це зареєстровано у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та вчинення інших подій. Триває перевірка", – додала інспекторка.



Як додав начальник аварійно-диспетчерської служби "Волиньгазу", фахівці газової компанії дослідили, що попри самовільне втручання у газове обладнання крадіжки газу не було. Власник оселі, де стався вибух, спілкуватися з кореспондентом Суспільного відмовився.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Теремнівській, 12 червня орієнтовно о 14:00 стався вибух газового пропанового балона в приватному житловому будинку. На момент вибуху в помешканні перебувало четверо людей.Про це розповіла Суспільному старша інспекторка сектору комунікації Нацполіції в областіІз невстановлених поки що причин, сказала інспекторка, вибухнув газовий пропановий балон.Сусідка, яка була свідком події, розповіла: внаслідок вибуху у неї вдома повідчинялися вікна, у коморі – вибило шибки."Я схватила дитину і побігла одразу в коридор. Сказав, що нічого страшного немає, але там зовсім все було по-іншому. Там просто була вата скрізь і все. Каже, щось він воду забувся влити чи злити її", – говорить жінка.Сусід, який проживає неподалік, розповів: живе на Підгаєцькій, і вибух пролунав потужний."Ми думали, що ракета впала яка. Так чули голосне дуже. От я жінці кажу: пройдуся-подивлюся, що тут", – зазначив сусід.Вибух зруйнував одну зі стін будинку, – розповів начальник аварійно-диспетчерської служби облгазу Валентин Киричук."Було втручання у систему газопостачання, тобто власник сам здійснив підключення до систем газопостачання і здійснив виконання несанкціонованого газопроводу. Це порушення при користування газу у побуті", – сказав фахівець.На місце події приїхали поліцейські та представники газової служби, аби встановити причини. Як з’ясували, вибухнув газовий балон, – сказала старша інспекторка сектору комунікації Нацполіції у Волинській області Марина Балдич.З її слів, унаслідок вибуху ніхто не травмувався. "Це зареєстровано у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та вчинення інших подій. Триває перевірка", – додала інспекторка.Як додав начальник аварійно-диспетчерської служби "Волиньгазу", фахівці газової компанії дослідили, що попри самовільне втручання у газове обладнання крадіжки газу не було. Власник оселі, де стався вибух, спілкуватися з кореспондентом Суспільного відмовився.

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