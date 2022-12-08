У будинку в Луцьку прогримів вибух: повідомили деталі
Сьогодні, 01:01
У Луцьку на вулиці Теремнівській, 12 червня орієнтовно о 14:00 стався вибух газового пропанового балона в приватному житловому будинку. На момент вибуху в помешканні перебувало четверо людей.
Про це розповіла Суспільному старша інспекторка сектору комунікації Нацполіції в області Марина Балдич.
Із невстановлених поки що причин, сказала інспекторка, вибухнув газовий пропановий балон.
Свідчення сусідів
Сусідка Катерина, яка була свідком події, розповіла: внаслідок вибуху у неї вдома повідчинялися вікна, у коморі – вибило шибки.
"Я схватила дитину і побігла одразу в коридор. Сказав, що нічого страшного немає, але там зовсім все було по-іншому. Там просто була вата скрізь і все. Каже, щось він воду забувся влити чи злити її", – говорить жінка.
Сусід Іван, який проживає неподалік, розповів: живе на Підгаєцькій, і вибух пролунав потужний.
"Ми думали, що ракета впала яка. Так чули голосне дуже. От я жінці кажу: пройдуся-подивлюся, що тут", – зазначив сусід.
Що розповіли правоохоронці й газовики
Вибух зруйнував одну зі стін будинку, – розповів начальник аварійно-диспетчерської служби облгазу Валентин Киричук.
"Було втручання у систему газопостачання, тобто власник сам здійснив підключення до систем газопостачання і здійснив виконання несанкціонованого газопроводу. Це порушення при користування газу у побуті", – сказав фахівець.
На місце події приїхали поліцейські та представники газової служби, аби встановити причини. Як з’ясували, вибухнув газовий балон, – сказала старша інспекторка сектору комунікації Нацполіції у Волинській області Марина Балдич.
З її слів, унаслідок вибуху ніхто не травмувався. "Це зареєстровано у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та вчинення інших подій. Триває перевірка", – додала інспекторка.
Як додав начальник аварійно-диспетчерської служби "Волиньгазу", фахівці газової компанії дослідили, що попри самовільне втручання у газове обладнання крадіжки газу не було. Власник оселі, де стався вибух, спілкуватися з кореспондентом Суспільного відмовився.
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Про це розповіла Суспільному старша інспекторка сектору комунікації Нацполіції в області Марина Балдич.
Із невстановлених поки що причин, сказала інспекторка, вибухнув газовий пропановий балон.
Свідчення сусідів
Сусідка Катерина, яка була свідком події, розповіла: внаслідок вибуху у неї вдома повідчинялися вікна, у коморі – вибило шибки.
"Я схватила дитину і побігла одразу в коридор. Сказав, що нічого страшного немає, але там зовсім все було по-іншому. Там просто була вата скрізь і все. Каже, щось він воду забувся влити чи злити її", – говорить жінка.
Сусід Іван, який проживає неподалік, розповів: живе на Підгаєцькій, і вибух пролунав потужний.
"Ми думали, що ракета впала яка. Так чули голосне дуже. От я жінці кажу: пройдуся-подивлюся, що тут", – зазначив сусід.
Що розповіли правоохоронці й газовики
Вибух зруйнував одну зі стін будинку, – розповів начальник аварійно-диспетчерської служби облгазу Валентин Киричук.
"Було втручання у систему газопостачання, тобто власник сам здійснив підключення до систем газопостачання і здійснив виконання несанкціонованого газопроводу. Це порушення при користування газу у побуті", – сказав фахівець.
На місце події приїхали поліцейські та представники газової служби, аби встановити причини. Як з’ясували, вибухнув газовий балон, – сказала старша інспекторка сектору комунікації Нацполіції у Волинській області Марина Балдич.
З її слів, унаслідок вибуху ніхто не травмувався. "Це зареєстровано у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та вчинення інших подій. Триває перевірка", – додала інспекторка.
Як додав начальник аварійно-диспетчерської служби "Волиньгазу", фахівці газової компанії дослідили, що попри самовільне втручання у газове обладнання крадіжки газу не було. Власник оселі, де стався вибух, спілкуватися з кореспондентом Суспільного відмовився.
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