Паралімпійці з Волині перемогли на змаганнях в Італії





Про це інформують у



Загалом збірну України представляють 9 спортсменів, серед яких з Волині - Анна Айсанова, Станіслав Самолюк та Андрій Сивих. У змаганнях бере участь 21 країна світу.



Результати волинян:



· Анна Айсанова (PR2, одиночка) – 1 місце;



· Андрій Сивих (PR3, одиночка) – 1 місце.



Двійки:



· Станіслав Самолюк у парі з Дарією Котик (PR3) – 2 місце.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська паралімпійська збірна, у складі якої виступили і волиняни, здобула на регаті з паравеслування в Італії (Гавірате) дві золоті та три срібні медалі.Про це інформують у пресслужбі Центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт».Загалом збірну України представляють 9 спортсменів, серед яких з Волині -та. У змаганнях бере участь 21 країна світу.Результати волинян:· Анна Айсанова (PR2, одиночка) – 1 місце;· Андрій Сивих (PR3, одиночка) – 1 місце.Двійки:· Станіслав Самолюк у парі з(PR3) – 2 місце.

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