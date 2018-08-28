Паралімпійці з Волині перемогли на змаганнях в Італії
Сьогодні, 03:13
Українська паралімпійська збірна, у складі якої виступили і волиняни, здобула на регаті з паравеслування в Італії (Гавірате) дві золоті та три срібні медалі.
Про це інформують у пресслужбі Центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт».
Загалом збірну України представляють 9 спортсменів, серед яких з Волині - Анна Айсанова, Станіслав Самолюк та Андрій Сивих. У змаганнях бере участь 21 країна світу.
Результати волинян:
· Анна Айсанова (PR2, одиночка) – 1 місце;
· Андрій Сивих (PR3, одиночка) – 1 місце.
Двійки:
· Станіслав Самолюк у парі з Дарією Котик (PR3) – 2 місце.
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Про це інформують у пресслужбі Центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт».
Загалом збірну України представляють 9 спортсменів, серед яких з Волині - Анна Айсанова, Станіслав Самолюк та Андрій Сивих. У змаганнях бере участь 21 країна світу.
Результати волинян:
· Анна Айсанова (PR2, одиночка) – 1 місце;
· Андрій Сивих (PR3, одиночка) – 1 місце.
Двійки:
· Станіслав Самолюк у парі з Дарією Котик (PR3) – 2 місце.
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