Біженець з України виграв 500 тисяч євро в бельгійську лотерею

Біженець з України виграв 500 тисяч євро в бельгійську лотерею
Українець, який виїхав до Бельгії з початку повномасштабного вторгнення росії як біженець, виграв 500 тисяч євро в миттєву лотерею.

Про це в понеділок повідомила Національна лотерея Бельгії в пресрелізі, що є в розпорядженні "Європейської правди".

Чоловік – українець віком від 18 до 24 років, який живе в Брюссельському столичному регіоні – придбав скретч-карту на заправці 16 травня за п’ять євро. Один із номерів виявився виграшним.

Представниця бельгійської Національної лотереї зазначила, що з оформленням документів на виграш хлопцеві допомогли друзі.

"Його почуття були дуже змішаними. Він явно думав про Україну, а в цей час важко радіти всьому, що відбувається у твоїй країні. Та водночас, звичайно, він був дуже радий своїй перемозі і, перш за все, сповнений надії", – розповіла представниця лотереї Жоук Вермер.

Хоча Національна лотерея Бельгії традиційно не розкриває інформації про особу переможця, Вермер зазначила, що той наразі працює в країні як біженець, але прагне якнайшвидше повернутись додому.

Виграш хлопець планує витратити на допомогу Україні, але спочатку "хоче організувати вечірку тут, у Бельгії, для сім'ї та друзів, які піклувалися про нього і допомогли йому інтегруватися в нашу країну".

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Теги: гроші, виграш, лотерея
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