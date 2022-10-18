Долари за групу інвалідності: як МСЕКи наживаються на військових і цивільних





Кореспондентка Ірина Коваленко дізнавалася про терміни зі спрощення експертних комісій з визначення групи інвалідності цивільним і військовим.



"Це відео з їхнього сімейного архіву. Чоловік Слава, дружина Віталія і їхня донечка Марфа. Тепер всі родинні фото виглядатимуть інакше. Слава пішов захищати батьківщину. Влітку 22-го під Бахмутом уламок поцілив йому під коліно. Чоловіка мучили фантомні болі. Але з себе виводили інші", – розповідає Ірина Коваленко.







Власне, що таке МСЕК?.. Медико-соціальна експертна комісія, де лікарі встановлюють військовим і цивільним групу інвалідності, ступінь працездатності. Не плутайте із ВЛК – військово-лікарською комісією, яка визначає придатність до військової служби, зокрема після поранення і лікування.



Утім спільного в них багато – бюрократія, черги і корупція.



Після пекла ВЛК військові потрапляють у ще одне – МСЕК. У цьому переконалася дружина Слави, збираючи документи для встановлення групи інвалідності.



Згодом почали вимагати оригінали документів. Зокрема, оригінал довідки ВЛК розширений.



"Я дозвонилася в міністерство оборони, міністерство здоров'я, і дізналася що це – особистий документ військового. Тобто вони дійшли вже до тієї межі, що всі документи просили-просили", – розповіла жінка.



Після такого знущання Віталія вже не витримала і написала емоційний пост в соцмережі. Наступного дня їй зателефонували з МОЗ: "Можете забирати посвідчення вашого чоловіка, йому і їхати не треба". Диво та й годі.



Корупція



"При МСЕКах є дві проблеми: ставлять інвалідність тому, кому непотрібно ставити, не ставлять тому, кому потрібно", – каже очільник МОЗ Віктор Ляшко.



І це не припиняється щонайменше від початку війни – з 2014-го. Військовий Петро Олексюк дістав поранення. У нього майже повністю відірвало п’яту, коли наступив на міну. Але ногу і стопу вдалося зберегти. А от за групу інвалідності довелося знову воювати.



"Документи не погодили. Тому що в довідці ВЛК не вказано про ступінь відчленування стопи", – розповів Петро Олексюк.



Про що ідеться, Петро не розумів. Адже його у шпиталі запевнили, що всі документи в порядку. Після намотування кіл кабінетами ВЛК і МСЕК, начебто його документи прийняли.



"З Києва до матері дзвонили люди якісь і сказали, що мама повинна приїхати в Київ і поспілкуватися про встановлення для мене групи інвалідності і оформлення документів. Як отак можуть дзвонити батькам і казати, приїжджайте нам треба поспілкуватись", – додав військовослужбовець.



Відчувши негаразд, Петро приїхав до столиці з батьком, маючи план.



"Розумієте, там пропонують третю групу безстроково або другу групу на два роки. Ну, ви ж розумієте… Батько: ну розумію. Валерій Наумов взяв клаптик паперу, написав 1500 тис. доларів, значок долара, показав батькові – американських. Ну в цей момент, коли батько в кабінет заходив, я йому диктофон в кишеню поклав", – розповів він.



Після цього вони звернулися до Служби безпеки України. СБУ влаштувала цілу спецоперацію із міченими купюрами та обшуками у столичному МСЕК і домівках усіх причетник лікарів і експертів. Де познаходили ще купу документів і грошей від АТО-вців. Тоді з’ясувалося, 26 поранених військових занесли до МСЕКу від 700 до 4 тис. доларів. Це було у 2019 році. Зараз нічого не змінилося, окрім курсу долара.



"Занадто багато питань у висновку цієї медико-соціальної експертної комісії залежить від самих от цих людей. І там є дуже багато простору для того, щоб вписати ті чи інші діагнози", – каже Любов Галан, правозахисниця ГО "ПРИНЦИП".



Реабілітація



Ще одна функція МСЕК – розробити індивідуальний план реабілітації для особи з інвалідністю. А ще МСЕК має контролювати його реалізацію. Однак у Слави був невибагливий план.



"Пропускна спроможність розрахункова системи на сьогоднішній день – це біля 8 тис. реабілітаційних сеансів на день. Це було б абсолютно достатньо для мирного часу. Але так як значна кількість поранених, то наші найкращі відділення зараз перегружені", – розповідає Василь Стрлка, директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я.



Через перевантаженість таких центрів Віталія з чоловіком зараз у Польщі, де їм запропонували проходити необхідну реабілітацію безкоштовно.



Реформа МСЕК



Від 2025 року МСЕКів не буде. Таку мету поставили в міністерстві охорони здоров’я.



"У МСЕК ми запустили комплексну реформу. Вона пов’язана з розвитком системи реабілітації. І переходом на міжнародну класифікацію функціонування. Але цей період довготривалий", – зазначив Ляшко.



За словами міністра, мультидисциплінарні команди замінять МСЕКи. Вони визначатимуть групу інвалідності через міжнародний класифікатор функціональності. Це певна шкала оцінювання, яка різко зменшить поле для корупції.



Для цього МКФ і потрібен, щоб максимально забрати людський фактор, щоб було все автоматизовано. І були дуже чіткі критерії. Основна проблема- суб’єктивність рішень і багато рішень оскаржується в частині інвалідності.



Така схема розробляється до кожної хвороби. Тобто, працюватиме, не тільки з пораненнями, а й лишиться для цивільного часу – після війни. Це своєрідна революція – де не буде сенсу для записочок про півтори тисячі доларів. А діагноз автоматично матиме розписані класифікатори, інструменти і послуги, які потрібно надати. Принаймні, нам таке обіцяють,.. А поки МСЕКи працюють – ідіть на прийом з дитктофоном.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд назвав дату, до якої хочуть ліквідувати так звані МСЕК – медико-соціальні експертні комісії, де затверджують групу інвалідності цивільним і військовим.Кореспондентка "ТСН-тиждень" дізнавалася про терміни зі спрощення експертних комісій з визначення групи інвалідності цивільним і військовим."Це відео з їхнього сімейного архіву. Чоловік, дружинаі їхня донечка. Тепер всі родинні фото виглядатимуть інакше. Слава пішов захищати батьківщину. Влітку 22-го під Бахмутом уламок поцілив йому під коліно. Чоловіка мучили фантомні болі. Але з себе виводили інші", – розповідає Ірина Коваленко.Власне, що таке МСЕК?.. Медико-соціальна експертна комісія, де лікарі встановлюють військовим і цивільним групу інвалідності, ступінь працездатності. Не плутайте із ВЛК – військово-лікарською комісією, яка визначає придатність до військової служби, зокрема після поранення і лікування.Утім спільного в них багато – бюрократія, черги і корупція.Після пекла ВЛК військові потрапляють у ще одне – МСЕК. У цьому переконалася дружина Слави, збираючи документи для встановлення групи інвалідності.Згодом почали вимагати оригінали документів. Зокрема, оригінал довідки ВЛК розширений."Я дозвонилася в міністерство оборони, міністерство здоров'я, і дізналася що це – особистий документ військового. Тобто вони дійшли вже до тієї межі, що всі документи просили-просили", – розповіла жінка.Після такого знущання Віталія вже не витримала і написала емоційний пост в соцмережі. Наступного дня їй зателефонували з МОЗ: "Можете забирати посвідчення вашого чоловіка, йому і їхати не треба". Диво та й годі."При МСЕКах є дві проблеми: ставлять інвалідність тому, кому непотрібно ставити, не ставлять тому, кому потрібно", – каже очільник МОЗІ це не припиняється щонайменше від початку війни – з 2014-го. Військовийдістав поранення. У нього майже повністю відірвало п’яту, коли наступив на міну. Але ногу і стопу вдалося зберегти. А от за групу інвалідності довелося знову воювати."Документи не погодили. Тому що в довідці ВЛК не вказано про ступінь відчленування стопи", – розповів Петро Олексюк.Про що ідеться, Петро не розумів. Адже його у шпиталі запевнили, що всі документи в порядку. Після намотування кіл кабінетами ВЛК і МСЕК, начебто його документи прийняли."З Києва до матері дзвонили люди якісь і сказали, що мама повинна приїхати в Київ і поспілкуватися про встановлення для мене групи інвалідності і оформлення документів. Як отак можуть дзвонити батькам і казати, приїжджайте нам треба поспілкуватись", – додав військовослужбовець.Відчувши негаразд, Петро приїхав до столиці з батьком, маючи план."Розумієте, там пропонують третю групу безстроково або другу групу на два роки. Ну, ви ж розумієте… Батько: ну розумію.взяв клаптик паперу, написав 1500 тис. доларів, значок долара, показав батькові – американських. Ну в цей момент, коли батько в кабінет заходив, я йому диктофон в кишеню поклав", – розповів він.Після цього вони звернулися до Служби безпеки України. СБУ влаштувала цілу спецоперацію із міченими купюрами та обшуками у столичному МСЕК і домівках усіх причетник лікарів і експертів. Де познаходили ще купу документів і грошей від АТО-вців. Тоді з’ясувалося, 26 поранених військових занесли до МСЕКу від 700 до 4 тис. доларів. Це було у 2019 році. Зараз нічого не змінилося, окрім курсу долара."Занадто багато питань у висновку цієї медико-соціальної експертної комісії залежить від самих от цих людей. І там є дуже багато простору для того, щоб вписати ті чи інші діагнози", – каже, правозахисниця ГО "ПРИНЦИП".Ще одна функція МСЕК – розробити індивідуальний план реабілітації для особи з інвалідністю. А ще МСЕК має контролювати його реалізацію. Однак у Слави був невибагливий план."Пропускна спроможність розрахункова системи на сьогоднішній день – це біля 8 тис. реабілітаційних сеансів на день. Це було б абсолютно достатньо для мирного часу. Але так як значна кількість поранених, то наші найкращі відділення зараз перегружені", – розповідає, директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я.Через перевантаженість таких центрів Віталія з чоловіком зараз у Польщі, де їм запропонували проходити необхідну реабілітацію безкоштовно.Від 2025 року МСЕКів не буде. Таку мету поставили в міністерстві охорони здоров’я."У МСЕК ми запустили комплексну реформу. Вона пов’язана з розвитком системи реабілітації. І переходом на міжнародну класифікацію функціонування. Але цей період довготривалий", – зазначив Ляшко.За словами міністра, мультидисциплінарні команди замінять МСЕКи. Вони визначатимуть групу інвалідності через міжнародний класифікатор функціональності. Це певна шкала оцінювання, яка різко зменшить поле для корупції.Для цього МКФ і потрібен, щоб максимально забрати людський фактор, щоб було все автоматизовано. І були дуже чіткі критерії. Основна проблема- суб’єктивність рішень і багато рішень оскаржується в частині інвалідності.Така схема розробляється до кожної хвороби. Тобто, працюватиме, не тільки з пораненнями, а й лишиться для цивільного часу – після війни. Це своєрідна революція – де не буде сенсу для записочок про півтори тисячі доларів. А діагноз автоматично матиме розписані класифікатори, інструменти і послуги, які потрібно надати. Принаймні, нам таке обіцяють,.. А поки МСЕКи працюють – ідіть на прийом з дитктофоном.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію