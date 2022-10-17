«Хто розмінував Чонгар»: командування Південь судитиметься з блогеркою

Любов Стельмахович із нікнеймом Вовчиця, яка розмістила на своєму YouTube-каналі відео Хто розмінував Чонгар (поіменно) і кому довіряти в ЗСУ.



В ОК Південь Андрія Ковальчука, передає



В оперативному командуванні наголосили, що заяви блогерки Стельмахович «некомпетентні та упереджені».



Військові зазначили, що Стельмахович у своєму відео публічно звинуватила Ковальчука у злочинній недбалості або держзраді в рамках «здачі півдня України» на початку повномасштабного вторгнення.



«Чи то некомпетентність експертів диванного штибу, чи то навмисне намагання підірвати довіру до Сил оборони, чи то виконання брудного замовлення диверсійних сил із дискредитації конкретних посадовців і військових командирів? Це може бути з’ясовано в суді», — йдеться в повідомленні.



У командуванні підкреслили, що у Ковальчука не було в підпорядкуванні угруповання військ Південь, про зону відповідальності якого йдеться у відео блогерRB.



«А відповідно, і не керував їхньою діяльністю, не визначав їм бойові завдання, не відповідав за результат їх виконання. Таким чином, звинувачення бойового командира, Героя України <…> щонайменше виглядає як недолуга спроба використати відоме ім'я для власного піару. В іншому випадку — це відверта спроба дискредитувати, підірвати довіру та внести розбрат у військо», — заявили в Південь.



Військові наголосили, що для встановлення справедливості до суду буде направлено позов до Стельмахович «за брудний безпідставний наклеп».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оперативне командування Південь подаватиме до суду на блогеркуіз нікнеймом Вовчиця, яка розмістила на своєму YouTube-каналі відео Хто розмінував Чонгар (поіменно) і кому довіряти в ЗСУ.В ОК Південь стверджують , що в цьому відео блогерка безпідставно звинуватила командувача військ оперативного командування Південь генерал-майора, передає NV В оперативному командуванні наголосили, що заяви блогерки Стельмахович «некомпетентні та упереджені».Військові зазначили, що Стельмахович у своєму відео публічно звинуватила Ковальчука у злочинній недбалості або держзраді в рамках «здачі півдня України» на початку повномасштабного вторгнення.«Чи то некомпетентність експертів диванного штибу, чи то навмисне намагання підірвати довіру до Сил оборони, чи то виконання брудного замовлення диверсійних сил із дискредитації конкретних посадовців і військових командирів? Це може бути з’ясовано в суді», — йдеться в повідомленні.У командуванні підкреслили, що у Ковальчука не було в підпорядкуванні угруповання військ Південь, про зону відповідальності якого йдеться у відео блогерRB.«А відповідно, і не керував їхньою діяльністю, не визначав їм бойові завдання, не відповідав за результат їх виконання. Таким чином, звинувачення бойового командира, Героя України <…> щонайменше виглядає як недолуга спроба використати відоме ім'я для власного піару. В іншому випадку — це відверта спроба дискредитувати, підірвати довіру та внести розбрат у військо», — заявили в Південь.Військові наголосили, що для встановлення справедливості до суду буде направлено позов до Стельмахович «за брудний безпідставний наклеп».

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