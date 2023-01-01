Розповіли про стан 18-річного, якого врятували під час обвалу траншеї у Луцьку

Розповіли про стан 18-річного, якого врятували під час обвалу траншеї у Луцьку
18-річний працівник, якого 9 червня рятувальники через обвал траншеї понад годину шукали під землею, наразі перебуває у Луцькій міській клінічній лікарні.

Його стан стабільний, – розповів Суспільному заступник генерального директора медичного об’єднання Луцької громади Андрій Смольянінов.

"До закладу був доставлений молодий пацієнт, який постраждав внаслідок того, що він був засипаний землею. Він був госпіталізований в палату інтенсивної терапії відділення детоксикації у зв’язку з синдромом тривалого здавлення", – сказав Смольянінов. Спілкуватися із журналістами хлопець відмовився.

Ще один врятований, 33-річний робітник, якого рятувальники першим дістали з-під землі, від госпіталізації відмовився.

Станом на 12 червня траншея, де стався обвал, засипана повністю.

Як розповів заступник начальника західного міжрегіонального управління державної служби з питань праці Андрій Харлампович, повідомлення про цей випадок надійшло до них 12 червня, далі буде проводитися спеціальне розслідування.


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Теги: Луцьк, обвал траншеї
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