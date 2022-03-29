Росія вночі вдарила ракетами по Кривому Рогу: є загиблі та понад 30 поранених
Сьогодні, 09:01
Росіяни атакували ракетами Кривий Ріг, у тому числі влучили у п'ятиповерховий будинок.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
"Трагічна ніч. Удар по Кривому Рогу. Три крилаті ракети збило ПвК «Схід». Але маємо і «прильоти». Пошкоджені цивільні об’єкти. Понівечена п’ятиповерхівка. Попередньо, загинули троє її мешканців. 25 людей поранені, з них 19 – у лікарні. Горять квартири з першого по п’ятий поверхи. Вогонь охопив 700 кв м. Його приборкують рятувальники. Троє постраждалих – на приватному підприємстві. Їх госпіталізували. Ймовірно, під завалами потрощеного складу є люди. Їх шукають рятувальники. Побиті 6 легкових машин. Ще 4 травмованих – на іншій локації. Там горіли будівля та авто. Пожежу вже загасили. Побите і автомобільне підприємство. Зайнялася вантажна техніка. Полум’я вже вгамували. Зруйнована господарська споруда", - йдеться в повідомленні.
Лисак відзначив, що також пошкодження є у рятувальному підрозділі.
Усюди працюють відповідні служби. Наслідки цієї цинічної атаки уточнюються. Ворог не полишає у спокої і Нікопольщину. Вночі обстріляв з важкої артилерії Покровську та Марганецьку громади. Територію обстежують.
Нагадаємо, що росія випустила по Україні 14 крилатих ракет, 10 із них знищила ППО.
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Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
"Трагічна ніч. Удар по Кривому Рогу. Три крилаті ракети збило ПвК «Схід». Але маємо і «прильоти». Пошкоджені цивільні об’єкти. Понівечена п’ятиповерхівка. Попередньо, загинули троє її мешканців. 25 людей поранені, з них 19 – у лікарні. Горять квартири з першого по п’ятий поверхи. Вогонь охопив 700 кв м. Його приборкують рятувальники. Троє постраждалих – на приватному підприємстві. Їх госпіталізували. Ймовірно, під завалами потрощеного складу є люди. Їх шукають рятувальники. Побиті 6 легкових машин. Ще 4 травмованих – на іншій локації. Там горіли будівля та авто. Пожежу вже загасили. Побите і автомобільне підприємство. Зайнялася вантажна техніка. Полум’я вже вгамували. Зруйнована господарська споруда", - йдеться в повідомленні.
Лисак відзначив, що також пошкодження є у рятувальному підрозділі.
Усюди працюють відповідні служби. Наслідки цієї цинічної атаки уточнюються. Ворог не полишає у спокої і Нікопольщину. Вночі обстріляв з важкої артилерії Покровську та Марганецьку громади. Територію обстежують.
Нагадаємо, що росія випустила по Україні 14 крилатих ракет, 10 із них знищила ППО.
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