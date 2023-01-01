Курс валют у Луцьку 13 червня

Курс валют у Луцьку 13 червня
13 червня готівковий курс долара становить 36.95, продають його за 37.15.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.16, а продають за – 40.40.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.92, а продають за 9,02.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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