Курс валют у Луцьку 13 червня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.16, а продають за – 40.40.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.92, а продають за 9,02.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 червня готівковий курс долара становить 36.95, продають його за 37.15.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 40.16, а продають за – 40.40.Щодо польського злотого, то його купують за 8.92, а продають за 9,02.

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