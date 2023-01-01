Під ранок росія здійснила повторну атаку трьома бомбардувальниками: ППО збила ракету

Під ранок росія здійснила повторну атаку трьома бомбардувальниками: ППО збила ракету
Під ранок сьогодні, 13 червня, рашисти здійснили повторну атаку з Каспійського моря трьома Ту-95мс.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗС України.

Нагадаємо, що уночі 13 червня ворог завдав удару із стратегічної авіації – восьми бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію, а також кількома ударними дронами з південного напрямку.

Усього випущено 14 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та до чотирьох БпЛА «Shahed-136/131».

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено 10 крилатих ракет та один ударний дрон.

Під ранок рашисти здійснили повторну атаку з Каспійського моря трьома Ту-95мс. За попередніми даними, цього разу до України долетіла лише одна крилата ракета, яку знищено українською ППО!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, нічна атака
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Несправжня сторінка від імені керівника Волинської ОВА рекламує фейки
Сьогодні, 10:17
Нічний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до шести
Сьогодні, 10:10
Під ранок росія здійснила повторну атаку трьома бомбардувальниками: ППО збила ракету
Сьогодні, 10:00
На Волині затримали чоловіків, які організували наркобізнес: в авто знайшли 8 кілограмів психотропів
Сьогодні, 09:40
Курс валют у Луцьку 13 червня
Сьогодні, 09:23
Схожі новини
У поліції показали пошкоджений будинок і уламки російських ракет на Київщині У поліції показали пошкоджений будинок і уламки російських ракет на Київщині
09 травень, 10:00
Нічна атака «Шахедами»: українські бійці збили 14 із 15 дронів Нічна атака «Шахедами»: українські бійці збили 14 із 15 дронів
28 березень, 09:11
Захисники за добу знищили 470 окупантів та ударний вертоліт Захисники за добу знищили 470 окупантів та ударний вертоліт
Сьогодні, 10:45
Нічний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до шести Нічний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до шести
Сьогодні, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на Дубнівській виявили автомобіль з підробленим номером кузова
Сьогодні, 11:12
 0
На Волині матір загиблого Героя привітали із 81-річчям
Сьогодні, 11:05
 0
Захисники за добу знищили 470 окупантів та ударний вертоліт
Сьогодні, 10:45
 0
ЗСУ на Запоріжжі ліквідували російського генерал-майора
Сьогодні, 10:40
 0
Несправжня сторінка від імені керівника Волинської ОВА рекламує фейки
Сьогодні, 10:17
 0
Медіа
відео
1/8